"Travail d'idées" ou objectif présidentielle? Gérald Darmanin organise sa rentrée politique à Tourcoing

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin organise un rassemblement à l'occasion de la rentrée politique à Tourcoing (Nord) en présence de la Première ministre Elisabeth Borne. Alors qu'il a dévoilé ses ambitions pour la présidentielle 2027, ses proches défendent un travail d'idées plutôt qu'un rassemblement de campagne.

Gérald Darmanin fait sa rentrée. Le ministre de l'Intérieur, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles, organise pour la première fois sa propre rentrée politique, en son nom, avec ses soutiens, dans son fief de Tourcoing. A ses côtés: une dizaine de ministres, comme Olivier Dussopt, des parlementaires et une invitée surprise, la Première ministre Elisabeth Borne. La locataire de Matignon ne devait pas venir mais a changé d'avis.

Frites, bière, saucisses… l'objectif de ce rendez-vous, dans le fief du ministre, est de renouer avec les classes populaires. Manière pour le ministre de l'Intérieur d'incarner la fibre proche du peuple qu'il veut défendre et qu'il compte aussi jouer dans les débats qui auront lieu cet après-midi. Tous traiteront donc des classes populaires, alors que dans ses nombreuses et récentes interviews, il reproche à ses collègues de ne pas assez les considérer et ose même pointer "ce qui ne va pas" dans la réforme des retraites.

Objectif présidentielle ?

Tous ses invités ne seront sans doute pas d'accord, notamment Elisabeth Borne, la Première ministre. Mercredi, elle prévenait son ministre que l'élection présidentielle de "2027, c'est (encore) bien loin". Une phrase reprise même par ses soutiens, à l'instar du député Renaissance du Val-de-Marne Mathieu Lefèvre, qui assure, sur RMC, que "Gérald Darmanin est plus que jamais ministre de l'Intérieur on l'a vu sur le terrain."

"Il n'est pas candidat non plus à l'élection présidentielle. 2027, c'est beaucoup trop loin pour les Français", explique-t-il ce dimanche dans la Matinale Week-End

"Un travail d'idées"

Quoi qu'il en soit, Gérald Darmanin veut faire entendre sa voix, sa différence et surtout assumer ses propres ambitions politiques, pour celui qui s'est montré omniprésent ces dernières semaines. Il ne lance "ni un parti, ni un mouvement, ni même un courant" jure pourtant l'un des soutiens les plus proches.

Mathieu Lefevre assure, pour sa part, que "la première des ambitions est de faire un travail d'idées. Gérald Darmanin veut faire un diagnostic et des propositions au service de la majorité. C'est le rôle de n'importe quel ministre de réfléchir à des solutions", estime-t-il, ce dimanche, sur RMC. D'un autre côté, un ministre évoque le fait que "c'est une manière pour lui de s'affranchir, mais aussi de s'organiser". Jusqu'à une candidature présidentielle?