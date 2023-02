Tweet de Thomas Portes: "LFI, c'est la République de l'abject et du sordide" pour Prisca Thévenot

"Est-ce qu'on est en train de découvrir que la LFI, c'est la République de l'abject et du sordide? Non ! On n'est pas en train de se réveiller ce matin en découvrant ce qu'ils pratiquent. Ils l'ont déjà fait par le passé, ils l'assument, ils le revendiquent. La LFI n'est ni l'alpha, ni l'omega de la politique française", a-t-elle estimé la Matinale Week-End de RMC