Un maire menacé dans le Tarn-et-Garonne: qui est le youtubeur Papacito à l'origine des tensions?

Le maire de Montjoi (Tarn-et-Garonne) a reçu des menaces de mort, à la suite d'un conflit entre deux voisins. Une affaire qui a notamment été envenimée par une vidéo du youtubeur Papacito.

Le sulfureux yutubeur Papacito est à l’origine de menaces subies par Christian Eurgal, maire de Montjoi, dans le Tarn-et-Garonne. A l’origine de cette affaire, il y a une dispute au sein d’un village de 190 habitants. Le conflit oppose un éleveur de porc à un résident britannique à propos d’un chemin que l’un considère comme un chemin privé et l’autre comme un passage public. L’éleveur de porc en veut au maire qu’il accuse d’avoir pris position en faveur de son voisin anglais.

L’histoire aurait dû en rester là et ne jamais dépasser le cadre du village. Sauf qu’il se trouve que l'éleveur connaît un peu Papacito, un influenceur qui a 200.000 abonnés sur Youtube et 100.000 sur Instagram.

Résultat, le youtubeur fait une vidéo puis une autre pour s’en prendre au maire. Dans la seconde vidéo, il le caricature en fouine et montre une dizaine d’hommes s’en prendre à cette fouine, la frapper, la violer et finalement la pendre.

Résultat, 500.000 vues sur Youtube et le maire qui reçoit des menaces. De sérieuses menaces de mort. Des tags sont apparus dans le village pour indiquer où se trouve son domicile. Une maison, qui était supposée être la sienne, a été couverte de peinture rouge, couleur sang.

"Sympatique" selon Eric Zemmour

Finalement, le maire a été placé sous protection policière, mais il a fait savoir qu’il ne démissionnerait pas. Il ne veut pas se laisser impressionner.

Papacito, lui, n’en est pas à sa première vidéo violente. Pendant la dernière campagne présidentielle, il s'était filmé en train de tirer sur un mannequin représentant des électeurs de gauche. Puis montrant comment on peut aussi les égorger au couteau… Il a ensuite expliqué que c'était de l’humour.

Fils de réfugiés espagnols anti-franquistes, il a grandi en Haute-Garonne. Il a fait des études de sociologie puis a trouvé sa voix comme auteur de BD et de vidéos provocantes. Il se décrit comme nationaliste et masculiniste. Il a créé en 2018 un groupe sur internet, nommé les “Vengeurs patriotes”, pour fédérer ceux qui veulent lutter contre le déclin de l'Europe. Il dénonce le laxisme de la justice et la féminisation de la société. Il a appelé à voter pour Eric Zemmour à la dernière présidentielle. Eric Zemmour qui a eu d’ailleurs l’occasion de dire qu’il le trouvait “sympathique et intelligent”.