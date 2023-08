Une revalorisation du salaire des élus serait-elle indécente?

Les élus en France doivent-ils être mieux payés? C'est ce que pense le nouveau patron du Medef, qui met en avant l'investissement et le temps de travail des élus. Pourtant, pour les Français, une revalorisation des élus serait difficilement compréhensible alors que la défiance envers les politiques est très forte.

Le nouveau patron du Medef, Patrick Martin, estime que les hommes et les femmes politiques doivent être mieux rémunérés. Dans une interview aux journaux du groupe de presse régionale EBRA, le patron des patrons affirme qu'"il faut savoir attirer des talents". Selon lui, "nos élus politiques ont des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de leur charge de travail, de leur exposition médiatique et des risques réputationnels et judiciaires qu’ils encourent".

Un avis que partage Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France.

"Il a raison, notamment en ce qui concerne les maires de petites communes et de communes moyennes. Un maire d'une commune de 50.000 habitants perçoit 3.600 euros brut par mois alors qu'en réalité il est à la tête d'une administration avec un millier d'agents et les responsabilités qui vont avec. C'est un sujet majeur qui va au-delà de rémunération, qui est celui du statut des élus en termes de protection sociale, de retour à l'emploi", explique-t-il ce mercredi sur RMC.

L'invité du jour : Philippe Laurent - 02/08 10:24

Mais augmenter les rémunérations des politiques, c’est une proposition peu populaire alors que l'inflation freine le pouvoir d'achat des Français. 1.800 euros net par mois pour Jean-Luc ouvrier depuis 30 ans. Loin de ce que touchent ministres et parlementaires. Réclamer des hausses pour eux, c'est insupportable à ses yeux.

“Moi, j’aurais honte à leur place. C’est nous, ouvriers, qui devons nous plaindre. On ne peut pas manger à la fin du mois”, indique-t-il.

Aucune hausse ne serait justifiée non plus selon Sonia pour qui les politiques et en particuliers les députés ne méritent pas leurs 7.600 euros bruts mensuels. “On les voit clairement endormis certaines fois. Ils sont aussi payés par les Français et pourtant, ces derniers aujourd’hui au travail, ils n’ont pas le loisir de faire la sieste”, assure-t-elle.

Un risque de défiance accru?

Pourtant, les agendas des élus sont chargés parfois week-end et jours fériés compris, ce que conçoit Tissia. “On sait qu’ils ont beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, c’est sûr, mais augmenter nous d’abord”, préconise-t-elle.

Des rémunérations plus élevées auraient pour conséquence d'accroître encore plus la défiance envers les élus, estime Mathieu Slama, analyste politique.

“Les politiques ont aussi un rôle de représentation des Français. Il ne faut pas que ce lien se brise parce qu’il y aurait une déconnexion trop forte entre des gens qui gagneraient trop d’argent et d’autres qui souffrent”, explique-t-il.

Sur le même sujet Les maires bientôt sondés, à travers une enquête, pour freiner les démissions d'élus

Ce spécialiste estime en revanche que les indemnités des élus de petites communes par exemple pourraient être revalorisées.