Violences contre les élus: le maire d'une commune vauclusienne renonce finalement à démissionner

Un maire d'une commune du Vaucluse avait dit lundi vouloir démissionner après l'agression de l'un de ses adjoints. Il a finalement renoncé à cette décision et a indiqué avoir voulu faire de la sensibilisation.

Le maire de Lauris (Vaucluse), qui avait annoncé lundi vouloir démissionner après l'agression d'un adjoint par un habitant de sa ville, est finalement revenu sur sa décision, a-t-il expliqué mercredi à l'AFP.

L'édile de 72 ans avait annoncé lundi que lui et les membres de son groupe majoritaire au conseil municipal (23 sur 27) allaient présenter leur démission à la préfecture du Vaucluse. Par ce geste, ils voulaient réagir à l'agression le 13 juin d'un des adjoints au maire par un habitant du village qui avait demandé de l'aide après les violents orages ayant touché la région et sa maison.

L'adjoint avait, selon André Rousset, été violemment plaqué contre un mur et avait dû se réfugier dans sa voiture, recevant au passage insultes et menaces de mort.

Mercredi, la préfecture du département a déclaré à l'AFP n'avoir été "destinataire d'aucune lettre de démission de la part du maire de Lauris".

"Mon but était de sensibiliser et que cela fasse réagir. Et ça a fait son effet", s'est toutefois félicité André Rousset.