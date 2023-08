Dans le noir, sans téléphone... Quelles astuces pour profiter au mieux de la Nuit des étoiles?

Pendant trois nuits, le spectacle des étoiles filantes va battre son plein. Mais pour en profiter, il faudra un ciel dégagé et être exempt de pollution lumineuse. Il faut donc s'éloigner des villes et proscrire toute lumière directe.

À partir de ce vendredi soir 22h et pendant 3 nuits, la 33e Nuit des étoiles va offrir aux adeptes d'astronomie un spectacle magnifique. En France, 534 sites d'observation seront ouverts gratuitement à l'initiative de l'Association Française d'Astronomie.

L'an dernier, près de 190.000 personnes s'étaient déplacés dans les clubs d'astronomie, planétariums, associations. Lors de ces nuits de spectacle, passionnés d'astronomie et amateurs pourront observer entre 60 et 70 étoiles filantes par heure.

Mais pas seulement comme l'explique Olivier Las Vergnas est président de l'Association Française d'Astronomie.

“Dès le coucher du soleil, on voit Saturne qui se lève à l’est et en deuxième partie de nuit, on voit Jupiter”, explique-t-il.

Des planètes et étoiles filantes qui seront visibles à l'œil nu même si un télescope est préférable pour contempler les détails. Ce phénomène se produit chaque année entre le 10 et le 15 août comme l'explique le cofondateur de la Nuit des étoiles.

"La terre rencontre des essaims de poussière qui sont laissés par les comètes quand elles passent près du soleil. Elles laissent une traînée et quand la terre traverse ces traînées, on voit ces étoiles filantes”, détaille-t-il.

Un pic d'activité dans la nuit de samedi à dimanche

Pour admirer le panorama, une condition: être dans le noir complet. À la campagne, c'est plus simple, mais si vous êtes en ville, il suffit d'un parc non éclairé et d'un peu de patience selon Olivier Las Vergnas.

“Le truc qui ne va pas du tout, c’est de regarder de temps en temps par la fenêtre. Il faut s’installer confortablement sur une chaise longue pour se mettre en position de regarder en haut”, pointe-t-il.

Autre rappel, l'œil met une dizaine de minutes pour s'habituer au noir. Donc il ne faut surtout pas regarder son téléphone portable. Le pic d'activité sera atteint dans la nuit de samedi à dimanche, avec une étoile filante par minute.