"Du bon sens": comment la côte Atlantique lutte contre la pollution des mégots de cigarette

Les mégots de cigarette envahissent les plages. Face à cette pollution, qualifiée d'"écotoxique", villes côtières et politiques se mobilisent.

Ils sont petits, se cachent dans le sable et mettent entre 12 et 15 ans à se décomposer. Les mégots de cigarette continuent d'envahir les plages malgré toutes les politiques de sensibilisation, été après été. Dans le bassin d'Arcachon, plusieurs communes ont lancé une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, intitulée "Ne jetez plus vos mégots !", explique le journal Le Monde.

Sur la plage de la Teste-de-Buch (Gironde), les estivants semblent conscients des risques des mégots. Nathalie, qui va à la plage toute l'année, en aperçoit quotidiennement sur la plage et les ramasse "dès qu'elle a un mouchoir". De son côté, Coralie, ancienne fumeuse, mettait ses mégots dans un cendrier de poche ou une bouteille d'eau vide: "ça me paraît du bon sens", explique-t-elle.

Des cendriers de poche distribués

Avec ses 15 km de littoral, la ville est forcément touchée par la pollution liée aux mégots. La municipalité distribue des cendriers de poche qu’elle distribue, la commune va bientôt mettre en place des réceptacles à mégots afin de les recycler plus tard.

"On est tous sensibles à l'environnement. Ces mégots sont un mauvais exemple quand on les abandonne. Ils présentent des risques, parce que ça ne disparaît pas et ça ne se détruit pas naturellement" explique Eric Bernard, délégué à la sécurité à la mairie de La Teste-de-Buch.

A chaque opération de nettoyage organisée sur les côtes du monde entier, les mégots sont le déchet le plus retrouvé. On estime que 4.500 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année à l’échelle de la planète et terminent invariablement dans les cours d’eau et l’océan. À Paris, 350 tonnes sont ramassés tous les ans et sur l'ensemble du territoire français ce sont 23,5 milliards de mégots qui sont jetés chaque année dans l’espace public, selon le ministère de la Transition écologique.

Des déchets "écotoxiques", une loi contre les puffs?

Des chiffres d'autant plus problématiques que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) a jugé "écotoxiques" des mégots de cigarettes, considérés comme des "déchets dangereux" qui peuvent empoisonner la faune et la flore (surmortalité, problème de croissance,…).

Pour les mégots classiques, le traitement des déchets est complexe, étant donné leur composition: le filtre se dégrade en micro et nanoplastique et les substances chimiques rejetées dans la nature (nicotine, arsenic, mercure, plomb, ammoniac) peuvent contaminer plusieurs centaines de litres d'eau avec un seul mégot. Depuis 2021, le principe du pollueur-payeur est mis en place: ce sont les producteurs de tabac qui prennent en charge le nettoyage et le traitement des mégots.

De plus, le traitement des cigarettes électroniques, réutilisables ou jetables (les Puffs), est tout aussi difficile, étant donné la très difficile voir l'impossible recyclage des composants. Une députée écologiste des Hauts-de-Seine Francesca Pasquini a proposé l'interdiction des cigarettes puff, qui encouragent le tabagisme chez les jeunes. Le texte, transpartisan, devrait passer à l'Assemblée nationale en décembre.