"Je préfère fermer que subir": ce restaurant marseillais n’ouvrira pas cet été à cause des incendies

Propriétaire du restaurant Le Château dans la calanque de Sormiou, à Marseille, Sébastien Rambaldy explique sur RMC pourquoi il a décidé de fermer pendant les mois de juillet et d’août.

Pas de bouillabaisse au bord de l’eau, dans un cadre paradisiaque, cet été. Le restaurant Le Château, dans la calanque de Sormiou, à Marseille, sera fermé du 3 juillet au 27 août. Face au risque d’incendie, et aux conséquences administratives, son propriétaire, Sébastien Rambaldy, a décidé de fermer au plus fort de la saison estivale. "Les deux mois d’été, c’est là où il y a le plus de fermetures administratives des calanques, donc je dois fermer mon restaurant, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce mardi sur RMC et RMC Story. En fait, je préfère maintenant fermer mon restaurant en juillet-août et ouvrir avant et après, être plus étalé sur l’année, que de subir tous les jours les fermetures ou pas, savoir si je vais travailler ou pas."

"L’année dernière, alors qu’il n’y avait pas de vent, pas de risque d’incendie dans les calanques de Marseille, mais que les pompiers de Marseille étaient partis combattre le feu à Bordeaux, on s’est retrouvé à fermer neuf jours les calanques par sécurité, ajoute le propriétaire du restaurant de Sormiou. Je comprends, mais du coup, vu qu’on n’est plus maître de notre destin, que même si ce n’est pas sur notre zone géographique qu’il y a un problème on est obligé de fermer, je préfère fermer sur cette période-là pour ne plus avoir à vivre comme ça."

Fermé en plein été, Le Château sera par contre davantage ouvert hors saison. "Vu qu’il y a plus de monde maintenant en mars-avril, ou en octobre, ça me permet d’être sûr de pouvoir ouvrir", souligne Sébastien Rambaldy, qui a déjà été confronté au feu à Sormiou: "On a déjà été victime des flammes. Dans les calanques, l’incendie, je sais ce que c’est. On n’a pas pu avoir les pompiers donc on s’est battu nous contre l’incendie avec des seaux d’eau, parce qu’on n’a pas d’eau courante ni d’électricité. Je connais l’incendie, je sais ce que c’est d’avoir été dans un feu, avec l’explosion de bouteilles de gaz".

Une décision saluée par les pompiers

Porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Eric Brocardi salue la décision du propriétaire de ce restaurant marseillais. "Je tiens à saluer cette malheureuse initiative, parce que ça impacte directement un pan de l’économie des calanques. Il est dans un axe de réflexion solidaire, de protection de l’environnement. L’activité humaine est la cause principale des incendies aujourd’hui. Il anticipe tout risque d’incendie. Et on ne peut pas se permettre de mobiliser, dans des secteurs comme les calanques qui sont difficiles d’accès, beaucoup de moyens, alors qu’il y a d’autres risques prégnants. Il prend cette décision, on doit la saluer, parce que ce n’est pas facile pour lui, que c’est une forte période pour lui. Je pense qu’il y a aussi des aléas administratifs qui renforcent aussi cette décision. Néanmoins, il faut saluer sa prise de position et sa responsabilité."