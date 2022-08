Les prévisions météo du jeudi 11 août: canicule et orages attendus en France

La chaleur sera toujours omniprésente sur l’Hexagone ce jeudi 11 août. De forts orages sont toutefois attendus dans les Alpes du Sud et en Corse, selon Météo France.

Des entrées maritimes atteindront, dès le lever du jour, le Languedoc-Roussillon. Par endroits, elles tarderont à se dissiper et des nuages d'altitude circuleront au sud de la Garonne.

Partout ailleurs, le ciel sera bleu durant toute la journée et le soleil sera toujours brûlant. Toutefois, sur les reliefs du sud de la France, des nuages bourgeonneront et pourront déclencher, l'après-midi, des orages de forte intensité sur les Alpes du Sud et la Corse, s'accompagnant isolément de grêle et de bonnes rafales de vent.

Sur la moitié nord de l'Hexagone, le vent de nord-est perdurera. Un vent d'autan léger se mettra en place dans son domaine.

Près de 40 degrés attendus en Nouvelle-Aquitaine

Les températures minimales varieront de 13 à 24 degrés du nord au sud. Des températures caniculaires seront attendues l'après-midi, 31 à 35 degrés sur la moitié nord du pays, 35 à 39 degrés dans le Sud-ouest, localement jusqu'à 40 degrés en Nouvelle-Aquitaine. Sur Languedoc-Roussillon, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, 32 à 35 degrés seront attendus.

Ce mercredi, la vigilance orange canicule concerne 18 départements: Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Finistère (29), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde(33), Landes (40), Loire-Atlantique (44), Lot (46), Lot-et-Garonne(47), Morbihan (56), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) et Vendée (85).