Canicule: 11 départements désormais en vigilance orange

Météo France a placé ce jeudi 4 nouveaux départements en alerte orange face aux fortes chaleurs qui touchent le pays.

Météo France a placé 4 nouveaux départements en vigilance orange ce jeudi alors que le pays est traversé par de fortes chaleurs. Désormais, les Pyrénées-Orientales (66), le Gard (30), Vaucluse (84) et les Alpes de Hautes-Provence (04) sont désormais en vigilance orange.

En tout, 11 départements sont désormais en vigilance orange. Le Lot-et-Garonne (47), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82), la Gironde (33), la Haute-Garonne (31), l'Ardèche (07) et la Drôme (26), sont eux en alerte depuis mardi.

Météo France évoque un épisode de fortes chaleurs " caractérisé notamment par sa durée et son intensité", invite à éviter de sortir entre 11h et 21h et à limiter les activité physiques et sportives.