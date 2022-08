Canicule et orages: 11 départements en vigilance orange ce vendredi

Météo France a placé 11 départements en vigilance orange pour canicule ou orages ce vendredi. 42 départements font aussi l'objet d'une vigilance jaune.

Nouvelle vigilance ce vendredi. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange pour orages et canicule. Les départements de l'Ain, du Rhône, de la Loire, de la Haute-Savoie, de la Savoie, l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard, et du Vaucluse sont concernés par la canicule. La Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche le sont par les orages.

42 autres départements sont en vigilance jaune.

"Les très fortes chaleurs (maximales supérieures à 35°C) régressent sur un grand quart sud-est du pays aujourd'hui vendredi, du pourtour méditerranéen à la vallée du Rhône, et aux vallées alpines", note Météo France, mais des pointes à 36, 38 ou encore 39°C sont possibles localement.

Quant aux orages, ils pourront être "localement forts", notamment sur la Haute-Loire, le sud de la Loire et l'Ardèche. Ils pourront donner lieu à de "fortes rafales de vent" à 70km/h, de la grêle et des précipitations. Météo France prévoit un temps plus calme dans la nuit de vendredi à samedi.