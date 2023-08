Canicule: la vigilance orange étendue à 28 départements samedi

Météo-France a annoncé vendredi l'extension de la vigilance orange canicule de 19 à 28 départements de l'Hexagone à partir de samedi, sur une diagonale sud-ouest nord-est.

La chaleur s'intensifie, la vigilance orange se généralise. Neuf nouveaux départements entrent en vigilance orange canicule à partir de ce samedi minuit, annonce Météo-France : le Haut-Rhin, le Territoire-de-Belfort, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Haute-Saône, la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron et la Haute-Garonne.

Ils rejoignent l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Au total, ce sont 28 départements qui se trouvent désormais en vigilance orange.

Les températures minimales seront "à la hausse", avec "pas moins de 20 à 23°C en général", selon l'organisme de prévisions météorologiques. Et les maximales atteindront 34 à 38°C entre Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, PACA et Corse, ainsi que sur le Sud-Ouest, ajoute-t-il, soulignant que les 39°C seront atteints en basse vallée du Rhône.

Les conseils en cas de canicule :

- Buvez de l'eau plusieurs fois par jour

- Continuez à manger normalement.

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

- Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

- Limitez vos activités physiques et sportives.

- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

- Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

- Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.

- Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/