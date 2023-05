Gard: des viticulteurs durement touchés par un orage, des récoltes perdues

Perdre un an de travail en 45 minutes. Le Gard a été violemment touché par un orage de grêle mardi en fin d'après-midi et les dégâts sont importants pour les exploitants. Certains viticulteurs ont perdu 100 % de leur récolte.

Plusieurs départements du sud de la France ont été touchés par de violents orages ce mardi en fin d'après-midi. Cet épisode très court, mais aussi très intense et très localisé, a fait des dégâts considérables, particulièrement dans les vignes. L'Hérault, les Bouches-du-Rhône mais surtout le Gard ont été les plus impactés.

"Perdre 100% de la récolte, je ne connaissais pas"

Si pour le moment il est impossible de chiffrer exactement l'étendue des dégâts, le syndical des vignerons indépendants estime qu'entre 30 et 100% des récoltes sont perdues dans les communes de Souvignargues, Fontanès, et Villevieille.

"La récolte était magnifique, j’étais à jour dans mon travail, tout se passait bien et en 45 minutes, une année de travail a été anéantie", déplore Camille Lebrun, viticultrice à Souvignargues.

C'était "comme s’il avait neigé, le sol était blanc et la végétation déchiquetée", décrit-elle.

Même si elle est assurée, c'est un coup dur. "C’est très difficile à vivre et les orages de grêle on en prend un tous les 4 à 5 ans et on a 20% de perte. Là, je suis installée depuis plus de 20 ans et perdre 100 % de sa récolte je ne connaissais pas", conclut-elle.

Même constat pour Laurent Bagnol, viticulteur à Sauvignargues. "On a été surpris par l'intensité et la durée, 10-15 minutes de grêle. C'était un rideau blanc et en plus, avec du vent. Les grêlons étaient de 3-4 cm. On oublie 2023 et on passe à 2024 pour sauver la prochaine récolte. On va soigner et réparer la vigne."