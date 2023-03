Les pluies tombées ces derniers jours vont-elles suffire pour éviter la sécheresse?

Ils l'attendaient depuis près d'un mois. La pluie a de nouveau arrosé les champs des agriculteurs la semaine dernière. Un soulagement après un début d'année 2023 extrêmement sec. Mais ces précipitations ne suffiront pas à remplir les nappes phréatiques.

Les quelques gouttes d'eau tombées sur la France la semaine dernière vont-elles suffire à remplir nos nappes phréatiques? Le Bureau de recherches géologiques et minières fait un état des lieux tout à l'heure à 10h. Après plus d'un mois sans eau, la pluie a fait son retour en France la semaine dernière.

Un épisode de pluie qui a redonné un peu le sourire au monde agricole. Même si les agriculteurs ne sont pas complètement rassurés. A l'image de ce céréalier de la Beauce, au sud de Paris. C'était devenu un crève-cœur. Mais depuis quelques jours, Olivier prend à nouveau du plaisir à regarder la quantité d'eau tombée chaque jour. “On est à 26 mm. Et ça faisait un mois qu’il n’était pas tombé, un millimètre”, indique-t-il.

Un début de bonne nouvelle pour cet agriculteur.

“Dans le mois, il faut qu’il tombe 60 mm, là on en a déjà 26 donc ça a remis les compteurs à zéro pour les plantes. La terre est humide, l’humidité du sol est bonne. Les quinze prochains jours il n’y aura aucun problème. L’objectif, c’est qu’il pleuve dans 15 jours. Mais notre inquiétude, c’est que ce soit encore une grande période de sec et donc on est tous hyper-prudent”, détaille-t-il.