Météo: 23 départements en vigilance jaune pour orages et pluie-inondation

Météo France a placé 23 départements en vigilance jaune pour les orages et/ou le risque d’inondation, ce mercredi.

Une journée très pluvieuse. Des précipitations sont attendues ce mercredi sur une large partie de la France, avec un risque d’orages et une pluie soutenue des Cévennes jusqu’au nord des Alpes. Météo France a placé 23 départements en vigilance jaune pour les orages, le risque d’inondation et les crues.

Il s’agit de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Cantal, de la Lozère, de la Haute-Loire, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de l’Ardèche, de la Loire, du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie ainsi que du Nord et du Pas-de-Calais. Dans ce dernier département, la vigilance jaune concerne aussi le risque de vagues-subversion. Des crues sont également surveillées dans l’Ardèche et le Gard.

Températures en baisse

On attend jusqu'à 100 mm de pluie localement sur l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard. Ces pluies doivent s’évacuer en traversant la Provence en soirée.

Les températures seront globalement en baisse. Les minimales seront de 9 à 12 degrés en général, jusqu'à 13 et 16 sur les côtes. Les maximales varieront entre 13 et 17 degrés sur une grande moitié nord et la Nouvelle-Aquitaine, et entre 17 et 22 degrés sur l'Occitanie, PACA et la Corse.