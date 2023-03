Météo: neuf départements en vigilance orange le 10 mars

Neuf départements sont placés en vigilance orange ce vendredi pour Météo France, pour vagues-submersion (Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine) et vent (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse-du-Sud).

Attention aux vagues et aux rafales. Météo France a placé neuf départements en vigilance orange ce vendredi 10 mars. En Bretagne, le passage de la dépression Larisa provoque de fortes vagues. Les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine restent en vigilance orange pour cette raison, alors que le Finistère et le Morbihan ne sont plus concernés.

Dans le Sud, sept départements sont en vigilance orange à cause d'une tempête: Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse-du-Sud.

Des rafales à 140 km/h dans les Cévennes

"A 9h, les bouées des Pierres-Noires et Belle-Île mesuraient une hauteur significative de vagues à 6.3m", indique Météo France à propos de la Bretagne. Quant au vent, il a soufflé à 120-140 km/h dans les Cévennes et l'Hérault, 100-120 km/h dans les plaines de l'Aude jusqu'à Perpignan ainsi que dans les Corbières. En Corse, "les rafales atteignent 120 à 140 km/h en Balagne et sur le Cap Corse".

Seuls quatre départements sont maintenus en vigilance orange pour samedi : Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse-du-Sud.