Militant écologiste exfiltré violemment du salon de l'Agriculture: que s'est-il réellement passé?

Jérémy, militant écologiste du mouvement "Dernière rénovation", a essayé d'interpeller le président de la République a été violemment exfiltré du salon, tiré par les cheveux par le service d'ordre du chef de l'État. RMC a pu consulter plusieurs angles de vue et interrogé plusieurs témoins

Mais que s'est-il passé réellement passé au Salon de l'agriculture, samedi après-midi, lors de la visite d'Emmanuel Macron? Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un homme se faire tirer les cheveux par le service de protection du président de la République.

Au milieu de la foule, Jérémy, membre du collectif "Dernière rénovation", veste beige et cheveux blonds mi-longs, se met à crier en direction du chef de l'État "Le plan de rénovation thermique, M. le président!" Rapidement des membres du service de protection du président l'entourent.

"Il n'a pas eu le temps de dire autre chose. Ils lui ont sauté dessus", explique Dave, témoin de la scène et auteur de la vidéo sur les réseaux sociaux.

"Il a commencé à s'avancer et crier vraiment fort. Il est même devenu rouge. On sentait la haine. Le président n'était pas proche", explique ce témoin à RMC.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Le militant tiré par les cheveux

Sur la vidéo que Dave a tourné, on voit l'un des membres du service d'ordre attraper Jérémy par les cheveux. "Après ils l'ont mis au sol, on ne l'a plus vu. Ensuite, ils l'ont chopé, l'ont sorti. J'ai tourné mon téléphone pour filmer la scène. C'était quand même violent", témoigne Dave.

Sur une vidéo que RMC a pu consulter avec un autre angle de vue, on peut voir ce même fonctionnaire, en costard, arriver au loin et pousser l'un de ses collègues avant d'attraper ce manifestant.

Le président de la République Emmanuel Macron a été interrogé sur cette séquence par les journalistes présents sur place et dit n'avoir "pas vu ce jeune homme" mais "avoir vu la vidéo":

"Je réprouve tous les gestes de violences quels qu'ils soient" condamne-t-il

De légères blessures?

Selon l'entourage du président, avant son interpellation, ce jeune homme aurait été rappelé à l'ordre après avoir bousculé à plusieurs reprises des visiteurs, puis a tenté de forcer le passage. Des informations démenties par Elen, militante du collectif "Dernière rénovation", ce dimanche dans la Matinale Week-End de RMC: "Tout ce que Jérémy a fait c'est de vouloir rappeler la vérité au président, à savoir qu'il ne fait rien pour protéger sa population. Ça ne méritait pas le degré de violence qu'il a pu subir."

"Il a subi de légères blessures au niveau du cou et a été choqué par la réaction du service de sécurité. Le degré de violence qu'il a subi est inadmissible" a-t-elle déclaré ce dimanche sur RMC.

Après cette exfiltration, le militant a été exclu du salon et n'a pas été placé en garde à vue.