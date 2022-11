Selon Météo-France, le mois d'octobre 2022, qui vient de s'achever sur des températures élevées, a été le mois d'octobre le plus chaud mesuré en France depuis 1945.

Une chaleur automnale record... Selon Météo-France, octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud mesuré en France depuis 1945, avec une température moyenne de 17,2°C. Les mois d'octobre 2001 (16,3°C en moyenne) et 2006 sont battus. Et il s'agit, en 2022, du 9e mois consécutif avec une anomalie positive (+3,5°C en octobre).

Les températures ont été particulièrement élevées pour la saison sur une vaste bande orientée du sud-ouest au nord-est du Pays basque à l'Alsace, englobant l'intérieur de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais et et une bonne partie de la Bourgogne, selon une carte diffusée par l'établissement.

Un déficit de pluie de 37%

Quant aux précipitations, elles ont été moins fréquentes qu'à l'ordinaire sur la majeure partie du territoire, avec 58 mm de cumul moyen sur le mois, soit un déficit de 37% par rapport à la normale.

Ce chiffre est inégal suivant les régions, puisque les cumuls de précipitations sont plutôt excédentaires de 10 à 40% du Centre-Val-de-Loire à la Champagne et du nord de la Lorraine à la Savoie, alors que le déficit dépasse les 70% de l'Aquitaine à l'Occitanie et à la région PACA et la Corse, selon Météo-France.