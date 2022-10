Météo: jusqu'à quand cette chaleur exceptionnelle va-t-elle se poursuivre?

La chaleur exceptionnelle d'octobre se poursuit ce vendredi et va durer tout le week-end sur l'ensemble du pays.

Le temps estival se poursuit alors qu'on se rapproche de... novembre. Le temps vendredi sera marqué par des températures particulièrement chaudes et du soleil sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Un voile nuageux plus ou moins épais dominera sur la moitié ouest du pays. Le soleil sera plus présent du Grand-Est aux Alpes à la Provence et à la Corse, avec de larges éclaircies qui gagneront vers le Massif Central et le midi toulousain où il règnera encore le régime de l'autan avec des rafales de 50 à localement 70 km/h.

Les nuages d'entrée maritime seront encore bien présents sur le Languedoc-Roussillon. Une perturbation gagnera la Bretagne et la Basse-Normandie, apportant des vents jusqu'à 70 km/h le matin près des côtes, et de petites pluies assez éparses.

Un temps bien différent d'il y a 10 ans, avec de la neige à Grenoble à cette même date du 28 octobre.

27°C à Biarritz dès l'aube !

Les températures minimales seront très douces: 12 à 16 degrés en général, jusqu'à 24 degrés dans le pays basque. L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 21 à 26 degrés sur la moitié nord, sauf de la Bretagne au Cotentin où il fera 19 à 20 degrés. Dans le sud, les températures oscilleront entre 22 et 23 degrés en Languedoc-Roussillon, jusqu'à 28 à 29 degrés au sud de l'Aquitaine et localement 30 degrés au pied des Pyrénées.

Pluies à partir de la semaine prochaine

Si le week-end sera calme avec des températures élevées, tout changera la semaine prochaine avec un flux d'ouest qui apportera des pluies sur l'ensemble de la France. Et enfin des températures qui vont baisser mais progressivement, pour se rapprocher de normales de saison.