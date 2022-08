Orages et inondations: la Corse de nouveau en alerte orange pour la soirée de jeudi à vendredi

La Corse est de nouveau en alerte orange pour un épisode orageux ce jeudi soir.

La Corse a été durement touchée par un épisode orageux extrêmement rapide qui est à l'orgine d'au moins 5 morts et de nombreux blessés selon les premiers bilans. L'alerte orange sur l'île de Beauté avait été levée ce jeudi midi mais Météo France a de nouveau placé la Corse en vigilance orange ce jeudi après-midi.

"De fortes précipitations sont attendues sur l'ouest de l'île avec de la grêle et une forte activité électrique", prévient sur son site l'agence météorologique. Les rafales de vent seront en revanche moins puissante que celles de ce jeudi matin.

Comme lors des violents et soudains orages qui ont frappé l'île jeudi matin, faisant cinq morts et de nombreux blessés, c'est la façade occidentale de l'île qui sera la plus affectée "durant toute la nuit de jeudi à vendredi".

"Les cumuls de pluies attendus jusqu'à vendredi matin sont de 40 à 70 mm sur une grande moitié ouest, et ponctuellement de 80 à 100 mm, suite aux passages successifs de plusieurs cellules orageuses", prévient l'institut, qui précise que "les derniers orages" évacueront l'île "vendredi à la mi-journée".

De la grêle et de fortes rafales de vent pouvant atteindre "de 80 à 100km/h, parfois tourbillonnaires", sont également attendues.