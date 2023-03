Vents violents : des milliers de foyers privés d'électricité en Corse et en PACA

8.500 foyers sont privés d'électricité, ce samedi matin, dans le Var et les Alpes-Maritimes et en Corse, en raison de vents violents. Les quatre départements sont en alerte orange en raison de la tempête Larissa, jusqu'à samedi 18h.

D'énormes rafales de vent et des miliers de foyers sans courant. 5.000 foyers se réveillent ce samedi matin sans électricité dans le Var et les Alpes-Maritimes et 3.500 en Corse. Sur l'Île de Beauté, Météo-France a enregistré, dans la nuit de vendredi à samedi, des vents atteignants des pointes à 200 km/h au Cap Corse, à cause de la tempête Larissa. Les transports scolaires ont été fortement perturbés, vendredi et le port de Bastia restera fermé jusqu'à samedi soir.

"Je conseille à chacun de rester chez soi et ne pas se promener sur le littoral ou monter sur son toit si des tuiles sont parties" explique Michel Prosic, préfet de Haute-Corse.

Les quatre départements du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse restent placés par Météo-France en vigilance orange pour vents violents, jusqu'à samedi 18h.

Sept blessés sur toute la France

Ces vents violents ont endommagé les installations électriques, provoqué des chutes d'arbres ou de tuiles et fait trois blessés selon Nice-Matin. Une femme a notamment été blessée au dos par la chute d'un poteau électrique sur sa voiture. Au total, la tempête Larisa a déjà fait sept blessés dans toute la France.

Les pompiers ont aussi du faire face à une vingtaine de départs de feux dans le Var et aussi dans les Alpes-Maritimes, dans la forêt de Saint-Vallier-de-Thiey, près de Grasse, où 20 hectares ont brûlé. Les pompiers ont fixé la tête de feu et traitent toujours l'arrière. "Les vents avec des pointes à 130 km/h ont d'ailleurs empêché nos hélicoptères bombardiers d'eau de décoller et ont géné le travail des canadairs" explique Olivier Heuze, chef du CODIS 06.



Un départ d'incendie a aussi été signalé en Corse. L'emploi du feu reste interdit toute la journee de samedi en Corse et jusqu'à dimanche.