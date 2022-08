Suisse: un col enseveli sous la glace depuis plus de 2.000 ans refait surface

Recouvert de glace depuis au moins la période romaine, un col des Alpes suisses est en train de refaire surface en raison de la chaleur qui touche l'Europe.

Un col des Alpes suisses enseveli sous la glace depuis au moins la période romaine est en train de refaire surface alors que le pays, comme le reste de l'Europe occidentale, a été touché par des vagues de chaleur.



Situé à 2.800 mètres d'altitude sur le domaine skiable Glacier 3000, dans le secteur des Diablerets (ouest), ce col est désormais partiellement libéré de la glace qui le recouvrait depuis au moins 2.000 ans. "Le col sera d'ici quelques semaines entièrement à l'air libre", ont indiqué jeudi les responsables du domaine skiable.



En 2012 des mesures avaient révélé une épaisseur de glace d'environ 15 mètres à cet endroit. L'été 2022, qui a suivi un hiver très sec, s'est avéré catastrophique pour les glaciers qui ont fondu à un rythme accéléré cette année.

Selon le glaciologue Mauro Fischer, chercheur à l'université de Berne, qui se rend régulièrement sur place, la perte d'épaisseur des glaciers dans la région où se trouve le col sera en moyenne 3 fois supérieure cette année en comparaison avec les 10 derniers étés.

A court terme, ces changements modifient considérablement l'exploitation du domaine skiable car le col qui était englacé permettait de relier les glaciers du Scex Rouge et de Tsanfleuron sur lesquels les skieurs se laissent glisser. Désormais, une bande de terre sépare les deux glaciers.

"Nous planifions le renouvellement des installations sur ce secteur dans les prochaines années, et une idée serait de décaler le tracé du télésiège actuel", explique le directeur des remontées mécaniques Bernhard Tschannen.

Des corps et des épaves disparues depuis plusieurs décennies ressurgissent

La fonte des glaciers les rend plus instables, ce qui entrave la pratique des sports de neige et de la randonnée, mais elle permet également de faire surgir du passé des carcasses d'avion et les corps de personnes disparues, parfois depuis plusieurs décennies.

En deux semaines, deux squelettes humains ont ainsi été retrouvés dans le canton du Valais (ouest). Leur identification est en cours. Selon l'agence de presse suisse ATS, la police valaisanne dispose d'une liste de quelque 300 personnes disparues depuis 1925, dont la grande majorité a disparu avant l'utilisation de l'ADN.

En juillet 2017, le glacier de Tsanfleuron avait ainsi rendu les corps d'un couple disparu en 1942. En juin 2012, le glacier d'Aletsch avait lui aussi rendu les ossements de trois frères disparus en 1926.

Plus récemment, la semaine dernière, l'épave d'un avion qui s'est écrasé dans les Alpes en 1968 a été découverte sur le glacier d'Aletsch. A bord se trouvaient trois personnes dont les corps avaient été retrouvés à l'époque, mais pas l'épave.