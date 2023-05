1er-Mai: des représentants syndicaux étrangers ont manifesté à Paris

De nombreux représentants de syndicats étrangers ont manifesté à Paris, ce lundi 1er-Mai, aux côtés des responsables syndicaux français.

Coréens, Turcs, Suisses, Colombiens, Américains, Espagnols...: plusieurs dizaines de représentants syndicaux étrangers ont manifesté lundi à Paris aux côtés des responsables de l'intersyndicale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Si la fête du travail est célébrée le 1er mai dans le monde entier, la présence de ces manifestants, alors qu'"on entend beaucoup parler de comparaisons avec les autres pays européens, montre avec force que les syndicats européens soutiennent le mouvement en France contre l'allongement de l'âge légal de la retraite", s'est réjoui Cyril Chabanier, le président de la CFTC.

Américain originaire de Californie, David Huerta, 56 ans, représente le syndicat SEIU-USWW, présent dans le secteur des services. Il se dit "solidaire des Français" et heureux d'être "ici aujourd'hui, en France, après toutes les grèves qu'ils ont menées pour préserver leurs retraites".

Les mêmes luttes en Corée du Sud?

"Il ne s'agit pas seulement de préserver les retraites en France mais dans le monde entier. Les gens devraient avoir le droit de prendre leur retraite dans la dignité", estime-t-il, disant se sentir "renforcé" par sa présence dans le défilé parisien. "C'est génial, j'adore!".

Responsable pour l'international du syndicat KMWU-KCTU, représentant les travailleurs sud-coréens de la métallurgie, Chong Hyewon considère comme "un grand honneur de pouvoir être aux côtés des travailleurs français".

"C'est incroyable d'être dans la patrie de la démocratie et des droits de l'homme, et que le gouvernement utilise l'article 49.3 pour esquiver tout réel débat public face à l'opposition évidente du peuple", dit-elle, expliquant que "les travailleurs coréens sont confrontés aux mêmes luttes".

"Le soutien est réel"

"Ce qui est marquant aujourd'hui et qui fait vraiment beaucoup de bien, c'est la présence internationale", a commenté Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. "Ça a beaucoup de sens parce que ça veut dire que ce mouvement, ce n'est pas les Gaulois réfractaires comme certains voudraient le croire".

Pour Simon Duteil (Solidaires), "tous les camarades qui sont venus de l'étranger, ça montre que le soutien est réel, que la question du partage des richesses ne se pose pas qu'en France, mais partout", et que "Macron est totalement isolé sur la scène internationale".

"On les a remerciés de venir, ils nous ont dit 'merci de nous accueillir'", "on est très fiers qu'ils soient là et eux sont très fiers d'être ici", a résumé le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure.