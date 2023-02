A cause d'un double numéro de sécurité sociale, elle se bat pour toucher sa pension de réversion

Elisa a perdu son mari en avril 2021 à cause du Covid. Depuis, cette femme de ménage se bat pour toucher sa pension de réversion. Mais jusqu'à présent, le dossier a été bloqué à cause d'un doublon du numéro de sécurité sociale.

En avril 2021, Agostinho, 64 ans, est brutalement emporté par le Covid. Ouvrier dans le bâtiment, il s'apprêtait à prendre sa retraite… Son épouse, Elisa, est dévastée. Près de deux ans plus tard, sa douleur reste vive. Et comme si cela ne suffisait pas, Elisa doit se battre contre la machine bureaucratique française pour toucher la pension de réversion à laquelle elle a droit.

“Ça a été un grand choc pour moi, pour mes filles, pour mes petits-enfants. On en souffre encore aujourd’hui, c’est dur, c’est très, très dur. Heureusement que mes filles étaient là parce que moi, je ne connais rien à tout ça, je ne suis qu’une femme de ménage, je n’ai jamais fait d’études”, confie-t-elle.

“On s’occupe effectivement de l'administratif parce que c’est hyper lourd”, appuie sa fille.

La pension de réversion existe pour tous les couples mariés. C’est une partie de la pension qu’Agostinho aurait dû percevoir à la retraite, qui est reversée au conjoint survivant, en l'occurrence Elisa. Dans son cas, on ne connaît pas encore le montant, car l’Assurance retraite n’est même pas allée jusqu’à la calculer.

Ce qui bloque dans ce dossier, c’est le numéro de sécurité sociale. En France, tout le monde en a un, il est unique et vous le conservez jusqu’à la fin de votre vie. Ça, c’est le principe. Elisa, elle, en a deux. Et selon l’Assurance retraite, c’est ce qui bloque. De 1976 à 1978, Elisa aurait travaillé et cotisé sous un autre numéro de sécurité sociale, sauf que cette période ne correspond à rien dans la vie de cette Portugaise, arrivée en France bien avant. Et surtout, ça ne change rien à l’affaire, sa pension est toujours bloquée.

“Moi, je ne fais que des heures de ménage. Je n’ai pas un gros salaire. Pour eux, ce n’est rien, mais pour moi, c’est beaucoup même si ce n'est que 50 euros par mois. J’y ai le droit donc je ne vois pas pourquoi ça met autant de temps à me donner ce qui m’est dû”, interroge-t-elle.

Un cas qui n'est pas isolé

Selon l’Assurance retraite, Elisa n’est pas la seule à subir ce problème. Les doubles numéros de sécurité sociale, “c’est assez rare, mais ça existe” nous dit-on. Si comme Elisa, vous êtes né à l’étranger à la fin des années 1950, c’est à votre arrivée en France qu’on vous a attribué un numéro. Et il suffit que l’Assurance maladie ait fait la demande en même temps qu’un employeur pour créer un doublon dans les fichiers, sans même que vous ne le sachiez. L’Assurance retraite nous explique néanmoins que les doublons finissent toujours par poser problème, en particulier lorsque les assurés font valoir leur droit en fin de carrière.

Pour Elisa, les choses ont pu avancer. Ces deux numéros de sécurité sociale ont enfin été fusionnés. C’était l’étape la plus longue et la plus complexe. Le versement de la pension de réversion va donc pouvoir être déclenché. Et on nous assure que le dossier d’Elisa est prioritaire, mais l’Assurance retraite n’a pas été capable de nous communiquer un délai.