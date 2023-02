Retraites: Olivier Dussopt assure que "la réforme n’est pas injuste pour les femmes"

Invité d'"Apolline Matin" sur RMC et RMC Story, le ministre du Travail Olivier Dussopt a insisté sur la nécessité de réformer le système des retraites pour "le sauver". Il a aussi promis un débat sur les droits familiaux, rejetant l'idée que la réforme pénalise les femmes.

Jamais deux sans trois. Après les manifestations des 19 et 31 janvier, les syndicats appellent à nouveau à se mobiliser contre la réforme des retraites ce mardi. Quelle sera la réponse du gouvernement ? Invité d’"Apolline Matin" sur RMC et RMC Story, Olivier Dussopt assure être attentif aux messages envoyés par les Français.

"Il faut toujours regarder ce qu’il se passe dans une manifestation, dans une mobilisation, explique le ministre du Travail. Il ne faut pas être dans le déni, les deux premières ont été des manifestations importantes, avec un certain nombre de messages. Il y a des Français qui s’opposent à la réforme, qui disent qu’ils ne souhaitent pas travailler plus. D’une certaine manière, on peut entendre ce message. Il y a aussi des Français qui ont des inquiétudes pour l’avenir. La réforme que nous proposons, que nous défendons, est nécessaire parce que si on tient au système, qui est déficitaire, il faut le sauver."

"Nous avons aujourd’hui un peu plus d’1,5 cotisant pour 1 retraité, ajoute Olivier Dussopt. Il y a 30 ans, c’était 3 cotisants pour 1 retraité. Il faut faire quelque chose. Le système sera déficitaire d’1,8 milliards en 2023. Dès 2027, c’est 12,5 milliards par an. Et ça se creuse. En 2040, c’est 25 milliards par an. Si on ne fait rien, il n’y a pas de nouveau droit. Mais en plus, en dix ans, c’est 150 milliards de déficit accumulé et donc de dette en plus."

Un débat à venir sur les droits familiaux

Olivier Dussopt assure également que "la réforme n’est pas injuste pour les femmes", l’un des points les plus critiqués par ses opposants. "Jusqu’à il y a un an, les femmes partaient plus âgées que les hommes, parce que leurs carrières sont hachées, explique le ministre du Travail. Aujourd’hui, c’est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront plus jeunes que les hommes. Plus tard, parce que nous remontons l’âge et que les hommes et les femmes travailleront plus, mais plus jeunes que les hommes."

Il promet quand même l’ouverture de discussions sur les droits familiaux. "Il y a quatre trimestres que les parents peuvent se partager avant les 4 ans de l’enfant. Je suis d’accord avec vous, c’est ‘intordable’, pardon pour l’expression, admet Olivier Dussopt. Comment on explique que la maternité, c’est quatre trimestres pour les femmes du régime général et deux trimestres pour les femmes de la fonction publique? Sur les pensions de réversion, comment on explique qu’il y a 13 régimes différents et autant d’inégalités? Sur ce sujet des droits familiaux, on veut un débat large. Aujourd’hui, il existe une prestation d’accueil du jeune enfant, mais les classes moyennes en sont souvent privées. J’ai dit que nous étions prêts à relever les plafonds pour couvrir plus de monde."