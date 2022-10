Adolescent battu par un père de famille: "l'Etat de droit doit primer", estime Olivier Véran

Un père de famille s’est fait justice lui-même en retrouvant et frappant l’agresseur sexuel de sa fille de 6 ans. Une enquête pour violence aggravée a été ouverte par le parquet de Roanne.

"L'État de droit doit primer", a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, interrogé à propos d'un père de famille qui a roué de coups un adolescent à Roanne dans la Loire qu'il accusait d'avoir sexuellement agressé sa fille de six ans.

"Évidemment, nous comprenons l'émotion de ce père de famille: comment agirions-nous à la place de cette personne, il est difficile de le dire", a répondu Olivier Véran lors d'un compte-rendu du Conseil des ministres.

"Ce que je peux vous dire comme porte-parole du gouvernement, c'est ma conviction profonde que l'État de droit doit primer et que nous ne souhaitons pas rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes", a-t-il immédiatement nuancé.

10 jours d'ITT

Il a rappelé les nouveaux moyens prévus dans le projet de budget pour 2023: 1500 créations de places en prison, 3000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant le quinquennat et doublement du nombre de magistrats, de greffiers et d'huissiers. L'adolescent de 16 ans a été mis en examen pour agression sexuelle et écroué dimanche.

Le père de la fillette, aidé de trois voisins et amis qui avaient mis en place une surveillance après l'agression la nuit précédente, l'avait interpellé dans la nuit de vendredi à samedi.

"Ils l'ont roué de coups, lui occasionnant une interruption totale de travail (ITT) de 10 jours, avant d'appeler la police", a déploré lundi le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini.