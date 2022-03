"C'est devenu de la survie": des automobilistes démunis face à la hausse du prix du carburant

Face à l'augmentation du prix du carburant, certains Français sont contraints de changer de mode de transport et pensent même à quitter leur emploi.

La hausse du prix du carburant se fait déjà ressentir dans le portefeuille des Français. Plusieurs d'entre eux se disent inquiets de l'augmentation des prix ce lundi sur l'antenne de RMC et de leur capacité à boucler les fins de mois si ce mouvement se prolonge.

Originaire du Gard, Benjamin assure dans 'Estelle Midi' "avoir un bon métier, un Cdi", mais la "rentabilité" de son travail semble s'amoindrir. "Mettre 100 euros d'essence par semaine, [...] ça fait un tiers de ma paye qui part, je fais quoi? Je ne vis plus. Si je compte le loyer en plus, je fais comment pour nourrir mes enfants?" s'interroge avec colère le livreur. Il émet alors la possibilité d'arrêter son activité. "Si je me mets au chômage aujourd'hui, j'aurai plus d'argent" assure-t-il.

"Je suis contraint d'abandonner la voiture"

Gaëtan a, de son côté, décidé d'abandonner sa voiture pour parcourir les 80 kilomètres qui le séparent quotidiennement de son lieu de travail. "Je suis contraint d'abandonner la voiture pour prendre un vélo électrique pour aller au boulot, heureusement que l'été arrive", explique-t-il avant de poursuivre: "Payer 250-300 euros de carburant par mois, ça n'est plus possible, c'est devenu de la survie".

Outre le gel des prix du gaz et de l'électricité acté par le gouvernement, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit ce vendredi matin sur RMC/BFMTV prêt à prendre "davantage" de mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages, mais il s'agira le cas échéant de réponses "ciblées".