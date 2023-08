"C'était un acte de consommation": les balades à poney interdites en 2025 dans les parcs à Paris

La mairie de Paris a annoncé l'interdiction des balades à poneys à partir de 2025 dans les parcs appartenant à la municipalité. Invitée de RMC, ce jeudi, Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis, s'est félicitée de cette décision et demande sa mise en application la plus rapide.

Les balades à poney dans les parcs parisiens, c'est bientôt fini. Le Parisien rapporte que la ville de Paris a décidé de mettre un terme à cette activité, à partir de 2025, au sein de sept parcs parisiens dont le Parc Monceau, le Bois de Boulogne, de Vincennes ou le Champs-de-Mars.

Cette interdiction était une demande des associations de défense des animaux et de certains élus et intervient après une concertation menée par l'adjoint à la maire de Paris chargé de la condition animale, Christophe Najdovski.

Une décision dénoncée par les exploitants de ces balades qui demandent une consultation auprès de la population. La mairie assure dans le même temps, via Christophe Najdovski, qu'elle travaillera, dès la rentrée, sur "un nouveau mode de rapport aux poneys, plus respectueux de l'animal".

L'association PAZ demande une fin immédiate

Pour les associations de protection du bien-être animal, cette décision "va dans la bonne direction". Amandine Sanvisens, cofondatrice de l’association Paris Animaux Zoopolis, invitée ce jeudi de Charles Matin, a toutefois déploré l'année et demie d'attente avant la mise en application de cette décision:

"C'est une avancée, mais on demande de résilier les contrats immédiatement, car il y a des manquements majeurs à la charte du bien-être animal", explique-t-elle ce matin sur RMC et RMC Story. "On alerte depuis un an et demi avec un rapport et rien ne changera avant 2025"

"La place des poneys est dans un pré"

La militante estime que les balades n'étaient qu'"un acte de consommation": "Il n'y a aucun lien affectif, les enfants n'apprennent rien sur les animaux. (Le poney y est) comme un jouet. Pourquoi la mairie ne fait rien, aujourd'hui ? C'est l'incompréhension."

Pour justifier cette décision, Amandine Sanvisens estime que "la place des poneys est d'abord dans un pré" et qu'il "faut changer le rapport (des humains) avec les animaux" et notamment mettre fin au "rapport de possession, de soumission."

Seul parc exclu de la décision de la mairie de Paris, le jardin du Luxembourg, propriété du Sénat. L'association demande à Gérard Larcher, président du Sénat, "de prendre des mesures et d'y interdire les balades" au plus vite.