Castorama: 9 salariés dorment dans leur magasin à Lampertheim pour réclamer des hausses de salaires

Des salariés de l'enseigne de bricolage Castorama de Lampertheim, près de Strasbourg, ont passé deux nuits dans le magasin pour protester contre des salaires trop insuffisants.

Neuf salariés de Castorama ont passé deux nuits dans le magasin de Lampertheim près de Strasbourg. Une mobilisation pour faire bouger la direction face aux faibles salaires. Ils veulent la réouverture de la négociation annuelle obligatoire.

La première nuit dans le magasin a été courte. “On n’a pas dormi de la nuit. La direction nous a laissé avec la lumière et la musique à fond pour nous tenir éveillé”, témoigne une employée.

Et ces neuf salariés, tous des élus syndicaux, ont donc passé une deuxième nuit dans l’enceinte du magasin. Installés par terre pour certains ou d'autres sur une banquette d'un salon de jardin en exposition. Investir leur lieu de travail la nuit, c’est une action désespérée pour réclamer des hausses de salaires.

“Les salariés Casto crèvent la bouche ouverte. Ils n’ont plus moyen de payer leur loyer. C’est pour ça qu’on en est là. On a plus les moyens de faire des débrayages ou des mobilisations. Les collègues n’ont plus les moyens pour ça”, indique Nicolas Euzenot, délégué central CGT.