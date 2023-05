"Ce n'est pas normal": tensions dans le Rhône où des gens du voyage occupent un terrain de foot

Environ 80 caravanes de gens du voyage se sont installées illégalement sur un terrain de football d'une petite commune du Rhône. La préfecture leur laisse jusqu'à vendredi pour quitter les lieux.

Faute d'aire d'accueil disponible, près de 80 caravanes d'une communauté évangéliste de gens du voyage ont débarqué sans autorisation sur un terrain de foot ce dimanche à Saint-Georges de Reneins, dans le Rhône.

Une situation qui dérange les autorités locales et les riverains de cette commune de 4 359 habitants. "Ils sont entrés par effraction, ils prennent l'eau et l'électricité", déplore auprès d'Actu Lyon Bernard Grosbost, premier adjoint au maire de la commune. Il déplore l'occupation d'un terrain utilisé par le collège avoisinant et évoque des "effractions, du vol et une gêne" pour l'établissement scolaire.

De leur côté, les occupants assurent que l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune et celle de la ville voisine, étaient déjà occupées à leur arrivée, les poussant à s'installer sur ce terrain. "C'est une problématique qui existe depuis de nombreuses années", note ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules" Bruno Poncet. "Il n'y a pas assez de terrain pour les accueillir et il y a parfois malheureusement de la casse et des incivilités", ajoute-t-il.

"Dans ces cas, quand ils voient le premier terrain, ils s'y installent. Ce n'est pas normal certes, mais le point de départ, c'est le manque de terrain d'accueil. Ce sont des gens qui font vivre le commerce autour aussi", rappelle le cheminot.

Mise en demeure

Julien, qui habite près de Nevoy (Loiret), où a lieu l’un des plus grands rassemblements évangéliques annuel, assure que "tout se passe bien", quand "c’est organisé". Mais il y a quelques jours, il a vu des gens du voyage s’installer à côté de son terrain, sur une aire pas adaptée à leurs besoins, selon lui.

"Il y a du papier toilette partout, ils font leur besoin mais ils ne ramassent jamais leurs déchets, ils se raccordent à des installations électriques, ce qui est dangereux pour eux", s'inquiète-t-il, proposant de les renvoyer vers des campings inoccupés en cette saison.

Une loi du 7 novembre 2018 incombe aux communes d'accueillir sur leur territoire des aires de vie de gens du voyage ou de contribuer au financement d'une aire située sur le territoire appartenant au même établissement public. Mais les petites communes n'en ont souvent pas forcément les moyens. Et les maires sont souvent démunis, seuls face à des familles à la recherche de terrains d'accueil.

À Saint-Georges de Reneins, les gens du voyage auraient assuré à la mairie qu'ils quitteraient les lieux ce dimanche 28 mai. Mais les autorités veulent aller plus vite. Mercredi 24 mai, la préfète du Rhône a mis en demeure les gens du voyage, leur ordonnant de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notificaton de l'arrêté préfectoral, soit ce vendredi.