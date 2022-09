Col roulé: les déclarations de Bruno Le Maire ne passent pas, "ils nous prennent pour des enfants"

Sur le plateau des "Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le col roulé était de rigueur. Cela fait écho aux déclarations du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, la veille sur France Inter. Fini les cravates, place au col roulé, pour éviter de trop chauffer. Des propos, jugés infantilisants, qui passent mal.

C'est la polémique du jour. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a déclaré chez nos confrères de France Inter, qu'à l'avenir, cet hiver, il ne portera plus "une cravate mais un col roulé et je pense que ça se sera très bien, ça nous permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété".

Sur le plateau des "Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story, tout le monde porte un col roulé. Les propos du ministre ont fait largement réagir les GG qui y voient une forme d'infantilisation.

Pour Étienne Liebig, éducateur, il faut relativiser. "Ça n'est pas la première fois que les politiques nous donnent des conseils. C'est un peu ridicule, mais il se passe quelque chose, qui n’est pas franco-français, et tous les gouvernements utilisent des méthodes différentes", a-t-il déclaré.

Pas le rôle du ministre?

De son côté, Didier Guiraud, agriculteur, estime que ça n'est pas le rôle du ministre de dire ça:

"Je n'attends pas ça des politiques, moi j’aimerais que les ministres soient au travail pour régler ces problèmes d’énergie. C’est papa et maman qui nous disent à combien on doit mettre le thermomètre."

Lundi, Élisabeth Borne avait dit sur le plateau de BFMTV et RMC que "la règle, c'est de chauffer à 19 °C donc s'il fait 15°C, naturellement vous pouvez allumer votre chauffage". Des propos qui avaient déjà suscité l'agacement de nombreux Français.

"Ils se foutent vraiment de nous, ils nous prennent pour des enfants. Comme si on avait besoin de conseils pour se dire qu’il fallait faire des économies d’énergie. Il suffit de regarder sa facture d’électricité pour comprendre qu’on n’a pas le choix", s'indigne Julien, un auditeur.

"Nous sommes en guerre avec notre chauffage"

Il ajoute: "Ça me fait sortir de mes gonds. On a un ministre de l’Économie qui dit qu’on va faire la guerre économique à la Russie et in fine, c’est nous qui sommes en guerre avec notre chauffage".

Zohra Bitan, cadre de la fonction publique, ne comprend pas pourquoi il y a une polémique sur les propos de Bruno Le Maire. "Je ne suis pas vraiment choquée", dit-elle. Pour autant, elle estime que le gouvernement "nous prépare à des modes de vie complètement différents, presque imposés et qu’on va suivre".