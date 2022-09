Énergies: l'association négaWatt fait 50 propositions pour réduire la consommation de 10% d'ici 2024

Pour faire face à la crise de l'énergie, l'association négaWatt a formulé 50 propositions chiffrées pour réduire la consommation de plus de 10%, d'ici 2024. Invité sur RMC, ce mercredi 28 septembre 2022, Yves Marignac, porte-parole de l'association, a détaillé certaines de ces mesures.

"Toutes les mesures que l'on propose sont atteignables rapidement et pour la plupart sans véritable coût", affirme Yves Marignac, porte-parole de l'association négaWatt, invité sur RMC, ce mercredi 28 septembre 2022.

L'association a publié, mardi, une liste de 50 propositions chiffrées qui permettraient de réduire d'au moins 10%, la consommation d'énergie, d'ici deux ans.

Les propositions que l'on formule n'épuisent pas du tout le potentiel d'action de chacun dans les bâtiments tertiaires. On a pointé celles qui sont les plus significatives et clairement les actions relatives au chauffage sont essentielles", explique-t-il.

Des solutions faciles à mettre en place

L'association a tenu compte, dans son chiffrage, des situations particulières. "On ne dit pas que des personnes âgées qui ont besoin de se chauffer davantage ou des personnes en situation précaire doivent appliquer cette mesure", ajoute Yves Marignac.

Parmi les mesures pour les bâtiments résidentiels, la baisse du chauffage à 17°C la nuit ou dans des pièces inoccupées, la pose de films isolants sur les fenêtres en simple vitrage ou encore l'extinction des appareils en veille et des box internet en dehors des périodes d'utilisation.

Une partie des propositions concerne aussi les bâtiments pour les entreprises. Il y a, par exemple, l'arrêt du chauffage quand il n'y a personne ou l'extinction, la nuit, de l'éclairage extérieur des bâtiments.

Entre 500 et 1.000€ d'économies par an

Pour les transports, l'association propose notamment la réduction de la vitesse maximale autorisée sur autoroute à 110 km/h et à 100 km/h sur les voies rapides.

"Le consommateur a tout à y gagner. Un des enjeux essentiels va être de mobiliser l’ensemble des ménages, l’ensemble des occupants de bâtiments tertiaires", explique-t-il.

"On a calculé que, selon les situations, un ménage moyen peut gagner entre 500 et 1 000€ sur sa facture énergétique annuelle", affirme Yves Marignac. Il y aurait donc, en plus des économies d'énergie, un gros avantage pour le porte-monnaie.