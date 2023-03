Comment profiter des Jeux olympiques sans assister aux épreuves? La mairie de Paris se prépare

INFO RMC. Le dispositif pour les visiteurs et pour les Parisiens qui n'ont pas de billets pour les Jeux olympiques de 2024 est en cours de finalisation par la mairie de Paris. Un village olympique sera notamment installé sur le parvis de l'Hôtel de ville.

Les Jeux olympiques 2024 en France approchent! Selon les informations de RMC, la mairie de Paris finalise son dispositif pour les visiteurs et les Parisiens qui n’auront pas de billets pendant les Jeux.

Près de 10 millions de personnes sont attendues dans la capitale pendant cet événement et la plupart d’entre elles n’auront pas de billets pour assister à des épreuves. La mairie veut donc à tout prix trouver un moyen de faire vivre l’esprit olympique dans la capitale.

Les pistes se multiplient: plusieurs bâtiments seront "habillés" aux couleurs des Jeux, par exemple avec les drapeaux olympiques. L’Hôtel de ville devrait être le premier concerné, dès cet été.

Un village olympique sur le parvis de l'Hôtel de ville

D’ailleurs, le parvis de l’Hôtel de ville sera l’un des lieux majeurs d’accueil des touristes dans la capitale. La mairie prépare l’installation d’un village olympique sur cette place, pendant les JO, avec retransmission des épreuves, des espaces de restauration, ainsi que des activités d’initiation au sport et au handisport.

Non loin de ce parvis, la place du Châtelet sera elle investie pour des activités culturelles.

Le concept sera décliné dans chaque arrondissement de la capitale puisque chacun d’entre eux accueillera une "mini fan-zone", un lieu pour suivre les compétitions sur grand écran, avec de la restauration, des animations et des activités pour les plus jeunes. Les commerçants et associations du quartier pourraient être mis à contribution pour proposer différentes activités.

Paris plage sera maintenu

Toutes ces activités restent à déterminer mais les lieux sont déjà fixés, par exemple dans le 9ème arrondissement c’est la cour de la mairie qui servira de lieu d’accueil. La fan zone officielle, elle, sera déployée place du Trocadéro, à proximité de la flamme olympique, pendant que le Club France, accessible au grand public, s’installera dans le parc de la Villette.

Enfin, les Jeux olympiques auront lieu en plein été, du 26 juillet au 11 août 2024. Alors la mairie ne compte pas abandonner son traditionnel Paris plage, qui sera déplacé plus au sud, le long du canal St-Martin.

L'objectif est d'inciter les visiteurs à rejoindre à pied le centre de Paris depuis le Club France dans le parc de la Villette. Cette multitude de lieux vise également à répartir la foule dans la capitale, et éviter l’engorgement sur un seul site.