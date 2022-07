Des microparticules de plastique dans sept bouteilles d'eau sur neuf

“On demande à ce que les personnes sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l’eau embouteillée en plastique . On a vu dans notre analyse que c’est une bouteille destinée aux enfants qui concentrait le plus de microparticules. Et on demande une interdiction générale des bouteilles en plastique et des plastiques à usage unique d’ici la fin du quinquennat, c’est-à-dire 2027”, appuie-t-il.