"Angoisse" ou "formalité"? C'est parti pour le Grand oral du bac 2023

Ce lundi marque le début du Grand oral du baccalauréat 2023: 560.000 lycéens sont appelés à tester leurs connaissances durant 20 minutes chacun jusqu'au 30 juin.

C’est le coup d’envoi ce lundi du Grand oral du baccalauréat 2023. 530.000 candidats au bac général et technologique passeront d’ici au 30 juin cette ultime épreuve, face à un jury.

Contrairement à la philosophie, largement délaissée par les élèves, cette épreuve n'est pas à négliger pour certains au vu du coefficient élevé pour la note finale: 10 pour la filière générale et 14 pour la filière technologique sur un total de 100.

C’est la troisième année du Grand oral depuis la refonte du baccalauréat, mais la deuxième seulement dans des conditions normales avec l’épidémie de Covid-19.

Comment fonctionne le Grand oral?

Pour cette épreuve, le lycéen arrive avec deux questions préparées avec ses professeurs et portant sur une ou deux de ses spécialités (histoire-géographie, mathématiques...).

Le jury est composé de deux professeurs, dont l'un enseigne une des spécialités, choisit une question. L'oral dure ensuite 20 minutes, dont 5 minutes d'exposé, 10 d'entretien avec le jury et 5 de discussion sur son projet d'orientation.

Comment les élèves appréhendent cette ultime épreuve?

Certains élèves seront plus détendus que d'autres, le bac déjà en poche et leurs vœux déjà validés. "Ce n'est pas une épreuve qui m'effraie. J'ai anglais et arts plastiques et je suis bien préparée", témoigne par exemple Charlotte, un avis partagé par Lucie, mais pas pour les mêmes raisons. "Je ne suis pas trop stressée. Pourtant, je devrais parce que je ne me suis pas très bien préparée. Mais je suis assez à l'aise à l'oral", assure-t-elle.

Mais une inquiétude persiste: "Si les profs en face de moi ne sont pas très clairs, ou s'ils essayent de piéger, ça va me mettre en panique", poursuit-elle. Une peur de parler en public qui est partagée par de nombreux lycéens.

"Je me sens prête car j'ai bien préparé mes sujets mais je suis un peu stressée, il y a l'angoisse de passer devant des gens", avoue Manon, même si l'enjeu est moindre. "Je sais que j'ai déjà mon bac mais c'est quand même important et un bon entraînement pour plus tard". Un avenir proche qui comprend études supérieures et entrée dans le monde professionnel, où les capacités orales sont plus importantes qu'à l'école.

Les notes de ce Grand oral seront prises en compte dans la moyenne du bac, dont les résultats seront publiés le 4 juillet.