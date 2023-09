Bouches-du-Rhône: la mairie de La Penne-sur-Huveaune laisse trois familles sans place en crèche

A La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), Mathilde et deux autres familles dénoncent le retrait en dernière minute de leur place en crèche municipale. En cause, un nouveau système d'attribution des places qui est revenu sur les places déjà attribuées.

Mathilde a contacté "RMC s'engage avec vous", en juin dernier, juste après un coup de massue: cette infirmière scolaire qui vit à La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône) et travaille dans un collège des quartiers nord de Marseille, à près de 20 kilomètres de son domicile, avait attendu plus d’un an une place en crèche municipale pour son fils Noa.

Cette place pour cette rentrée de septembre 2023 avait été dans un premier temps confirmée par la directrice, en novembre dernier. Finalement, juste avant l'été, elle lui avait été retirée sans justification. Comme Mathilde, deux autres familles sont concernées.

Depuis, la mère de Noa dénonce les promesses non tenues de la municipalité: "On nous avait promis qu'on trouverait des solutions, nous n'en n'avons eu aucune. On nous avait dit qu'on nous recevrait, nous n'avons pas été reçus par la mairie".

"On a juste eu une réponse du maire qui nous dit que nous n'avons plus notre place et qu'on pourra se réinscrire l'année prochaine. Mon fils aura 3 ans, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin à ce moment-là", explique-t-elle.

Un nouveau système d'attribution rétroactif

La mairie justifie ce retrait de place par l'entrée en vigueur d'un nouveau système d'attribution des places en crèche: au lieu d'avoir une liste d’attente par ordre d’arrivée, il y a désormais une commission d’attribution qui a jugé les dossiers rétroactivement.

C'est bien le problème pour Mathilde, qui estime que les règles ont changé en cours de route. Elle est même allée face à la justice pour cela, mais le juge a pour l'instant donné raison à la mairie. Mais la maman ne va pas en rester là.

"Je continuerai la démarche au tribunal administratif pour juger le fond de ce problème et s'il faut, on continuera, même si ça prend des mois et de l'argent."

Mais en attendant cette décision qui pourrait prendre des mois, il y a urgence. La situation de Mathilde vient à peine de se débloquer, alors même qu'elle reprend aujourd'hui le travail. Le petit Noa a obtenu une place dans une crèche d'entreprise, mais qui n’est pas financée par son employeur.

C’est une solution provisoire: si une entreprise achète une place dans cet établissement à n’importe quel moment, Mathilde aura 21 jours pour trouver une autre solution. Elle peut en tout cas compter sur "RMC s'engage avec vous", qui restera à ses côtés ainsi qu'aux deux autres familles concernées.

