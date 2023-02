Campus Academy: une école lancée par Michel Ohayon va fermer ses portes en pleine année scolaire

INFO RMC. L'homme d'affaires Michel Ohayon fait encore parler de lui. Après les difficultés de Camaïeu, Go Sport, ou encore Gap, c'est une école lancée par l'homme d'affaires et sa famille qui va fermer ses portes à Aix-en-Provence.

La famille Ohayon a créé une groupe d’écoles privées en 2019: la Campus Academy. Mais ces écoles post-bac ferment les unes après les autres, en laissant les étudiants souvent sur le carreau. Ils étaient 250 à Aix-En-Provence à apprendre la nouvelle, proclamée le 14 février 2023 dans l'atrium de l'école en présence des étudiants.

Depuis cette annonce, la centaine d’étudiants de ce campus n’a plus cours et l’accès à l’établissement leur est fermé.

Romain, 20 ans, en 2ème année d’informatique à Campus Academy, est encore abasourdi par la nouvelle: "On a appris que l'école était en difficulté, que ça allait fermer, qu'on serait peut-être pas remboursés de nos frais de scolarité et que les cours étaint annulés. Je me sens trahi. Je me sens délaissé", lance-t-il au micro de RMC.

La crainte de voir les frais de scolarité partir en fumée

Autre étudiant, Clément a vu la situation se dégrader: "On a compris que les intervenants n'étaient pas payés depuis plusieurs mois", assure-t-il. Devant les étudiants, la direction évoque clairement des problèmes de tésorerie liées aux investisseurs. Un membre de l'équipe pédagogique leur lâche un nom: Michel Ohayon.

Camaïeu, Gap, Go Sport... Autant d'enseignes en difficulté détenues par Michel Ohayon. Contactée par RMC, la direction évoque plutôt des difficultés liées à des travaux onéreux et à la crise du Covid, et elle promet qu'une solution sera trouvée pour chaque étudiant.

"Il y a des étudiantes on leur a proposé d'aller finir l'année à Lyon et que tout sera à leurs frais", s'inquiète un étudiant, pas convaincu par les solutions proposés jusque-là.

"On fait des études pour notre avenir. Si jamais l'école ferme et que je ne trouve pas d'autre école je retourne au niveau du bac alors que j'ai fait deux ans", s'alarme de son côté Romain.

Il y a également la peur que leurs frais de scolarité partent en fumée: jusqu'à 9.000 euros l'année selon le cursus. Certains étudiants envisagent de porter plainte.

Les autres écoles du groupe en difficulté?

Les "Campus Academy" de Rennes et Nantes ont fermé à l'automne, le campus de Lyon aurait des difficultés et le campus d’Angers a été racheté par le groupe Open Campus.