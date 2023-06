Éducation: réduire la durée des vacances d’été? La proposition d’Edouard Philippe fait débat

Pour bâtir une “école du XXIe siècle”, Edouard Philippe a proposé de réduire la durée des vacances scolaires estivales. Mais comment l’idée est-elle reçue?

Moins de vacances pour les écoliers de primaire et maternelle… C'est la proposition d'Edouard Philippe, président du mouvement Horizons, qui a beaucoup parlé d'école lors d'une réunion publique à Bordeaux vendredi soir. Il y a prôné des changements pour bâtir "une école du 21ème siècle".

Edouard Philippe veut "une réorganisation des rythmes sur l'année" qui, selon lui, reproduit les inégalités. Il vise particulièrement les grandes vacances d'été. Le nombre d’heures de cours par an en primaire est plus élevé que dans la moyenne des pays de l’OCDE, avec 864 heures en France, contre 800 en moyenne.

Une proposition "serpent de mer"

Toutefois, les jeunes Français disposent de 140 jours d'école chaque année, alors qu’à l’étranger ce chiffre est situé entre 180 et 200 jours.

La propostion d'Edouard Philippe est un serpent de mer, puisqu’elle avait déjà été reprise, par exemple pendant la campagne présidentielle 2022. Yannick Jadot, le candidat EELV, avait en effet déclaré envisager de réduire la durée des vacances scolaires.

L’idée de réduire la durée des vacances n’est pas forcément rejetée par les syndicats enseignants. En 2022 sur RMC, Guislaine David, co-secrétaire général du Snuipp Fsu, avait expliqué que "les rythmes scolaires doivent être repensés sur la totalité de l’année".

Pour les enfants, directement concernés par la proposition, la réaction est pour le moins unanime. “Franchement, ça ne serait pas très sympa je trouve!”, dit ce jeune garçon questionné sur l’idée. “On n’aura pas assez de temps pour s’amuser et jouer avec les copines”, ajoute cette petite.

Les petites vacances, le réel problème?

Mais chez les parents, l'avis est un peu plus divisé. “Les enfants ont déjà énormément de jours et d’heures d’école. Réduire encore les vacances… Je les trouve déjà très fatigués”, dit cette mère de famille. Elle est contredite par une autre, qui explique que ça l’arrangerait d’avoir des vacances plus courtes. “Organiser deux mois de vacances, c’est déjà un budget”, dit-elle.

D’autre part, la durée des vacances d'été créé des inégalités selon la chronobiologiste et spécialiste des rythmes scolaires, Claire Leconte.

“Pour les enfants qui ne sont pas aidés par les parents pour avoir tous les jours quelque chose qui leur permet de reprendre ce qu’ils ont appris, la reprise est difficile à la rentrée”, analyse Claire Leconte, spécialiste des rythmes scolaires.

Au-delà de l'été, elle dénonce surtout le rythme des vacances, quinze jours toutes les sept semaines en moyenne.

“Il faut deux semaines pour resynchroniser nos horloges. Pendant les petites vacances, les enfants vont se coucher plus tard et finalement c’est arrivé à la fin des deux semaines qu’ils se sont resynchronisés… et ils doivent repartir à l’école, et là c’est rebelote dans l’autre sens”, explique Claire Leconte.

Avec près de 160 jours d'écoles et 900 heures de cours en élémentaire, la France est l'un des pays au rythme scolaire le plus dense de l'OCDE.

Les suggestions d’Edouard Philippe en matière d'éducation seront dévoilées, dans le détail, à la rentrée de septembre.