Vacances, restaurants: les loisirs sont-ils devenus la priorité des Français?

Les Français profitent de la vie. Malgré l'inflation, les secteurs de la restauration et l'hôtellerie se portent très bien. Et les Français semblent privilégier les loisirs à tout le reste.

Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires, alors que la guerre fait rage en Ukraine aux portes de l'Union européenne et que l'inflation galopante touche toute l'économie, les Français semblent privilégier les loisirs au reste.

En témoignent les bons chiffres de la restauration avec une hausse de 13,6% du chiffre d'affaires de la restauration par rapport à 2019. Selon le cabinet spécialisé Gira conseil, le chiffre d'affaires a augmenté donc, mais aussi le ticket moyen et le temps passé par les clients à manger à table.

Même tendance du côté des vacances. Selon l'Insee, la fréquentation des campings et hôtels a dépassé de 3% son niveau de 2019. La moitié des 176 millions de nuitées enregistrées entre juin et août 2022 étaient à mettre au crédit de touristes français. Les chiffres de l'été 2023 s'annoncent tout aussi radieux, preuve en est le week-end de l'Ascension qui a vu la fréquentation de lieux comme le zoo de Beauval ou le Mont Saint-Michel, exploser. Dans le même temps, les arrêts-maladies et les absences au travail ont augmenté en 2022.

"Aujourd'hui, on travaille durement mais on a envie de profiter, l'argent on ne va pas l'emmener avec nous, on essaie de le dépenser dans les loisirs", assure Jérôme, commercial dans l'Ain qui confirme privilégier les loisirs. "On ne va pas attendre la retraite pour profiter", abonde Alexandre, ingénieur informatique dans l'Oise.

"Une bonne chose"

"C'est l'arbre qui cache la forêt", tempère ce mardi sur RMC et RMC Story, l'économiste Pierre Rondeau. "Dans la restauration, c’est le chiffre d’affaires qui a augmenté, pas la fréquentation. La restauration subit l'inflation et l'a répercuté sur ses prix, augmentant son chiffre d'affaires", explique-t-il.

Quant aux vacances, il estime que cela correspond à l'argent épargné pendant les confinements et périodes de couvre-feu: "En 2023, les ménages se retrouvent avec un surplus monétaire et partent en vacances ou vont au restaurant. Les dépenses de loisir augmentent et c'est une bonne chose", ajoute l'économiste.

"Le secteur du tourisme a connu une croissance significative", se félicite sur le plateau d'Estelle Midi, Stéphane Manigold, le président de l'UMIH Grand Paris, l'Union des métiers et des Industries de l'hôtellerie. Mais selon lui, en Île-de-France, cette bonne santé du secteur est alimentée par les touristes étrangers en majorité. "Les clients Français sortent un peu moins, en revanche ceux qui sortent se font vraiment plaisir et les grosses bouteilles de vin ne se sont jamais aussi bien vendues", ajoute Stéphane Manigold.