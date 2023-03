Grève: les meilleures applis pour occuper les enfants à la maison

Avec la grève dans les écoles, de nombreux parents doivent télétravailler tout en gardant leurs enfants à la maison. RMC vous propose une petite sélection avec un site et des applis pour les occuper de façon éducative.

Avec la journée de grève ce mardi dans les écoles, beaucoup de parents vont se retrouver à télétravailler avec les enfants à la maison. Pas facile pour les réunions… Vous avez souvent le choix entre les mettre devant les écrans, à petites doses, ou les en éloigner. On a donc trouvé quelques idées ludiques et éducatives. Et bonne nouvelle, il n'y a pas totalement besoin d'écran. Avec un site et deux applications, notamment. Bien souvent, on ne saurait trop recommander d'avoir un adulte à proximité, ne serait-ce que pour s’assurer que l’enfant n’abuse pas du temps d’écran, mais celui-ci pourra tout de même s’en servir sans vous. Et cela peut même permettre de le rendre encore plus autonome.

- Logicieleducatif.fr

Ce site propose une multitude de jeux ludo-éducatifs pour travailler en s'amusant (mathématiques, français, logique, anglais, histoire...), de la maternelle au collège.

- Pili Pop

Une application pour apprendre les langues étrangères et notamment le vocabulaire pour les 5-8 ans surtout, mais même les grands peuvent s'amuser. On sait que plus les enfants sont jeunes, plus facilement ils apprennent une langue étrangère. Là, ils vont pouvoir enrichir leur vocabulaire avec des mises en situation (cuisine, vêtement, école...) et de la pratique orale pour apprendre progressivement les mots puis les phrases.

Il y a une version gratuite avec 40 parties. Ou pour 4,99 euros/mois, vous avez accès à plus de 50 thèmes, 300 activités, un rapport de progression et surtout trois langues (ANG, ESP, FR).

- Bayam

C'est une application conçue avec des spécialistes de l'enfance autour des héros bien connus des tout-petits (Petit Ours Brun, Ariol, Toto...) en collaboration entre les éditions Bayard et Milan.

Cela va de la lecture aux jeux, en passant par des vidéos interactives pour découvrir et comprendre le monde, des ateliers pour développer sa créativité, des jeux pour apprendre en s'amusant ou bien du coloriage. Et il y a même des cours de yoga pour détendre l'enfant. Mais aussi des dessins animés tirés de ouvrages des maisons d'édition.

Aucune publicité. Possibilité de créer plusieurs comptes. Une version gratuite ou 5,99 euros/mois pour la version premium.

- Osmo

L'entreprise a mis au point un concept mêlant application à télécharger, tablette et réalité augmentée. Disponible dès 3 ans, le premier âge où on peut proposer un écran à un enfant à petite dose.

Il faut un iPad et une caméra, mais l'enfant va jouer avec des objets physiques pour apprendre les maths, le français, la logique, l'écriture, le dessin etc. en réalité augmentée. Il bouge les éléments devant une caméra fixée sur la tablette et le résultat apparaît à l'écran.

L'idée est de ne pas le maintenir uniquement dans le virtuel et de le faire avancer par lui-même tout en gardant ses repères physiques. Le monde réel entre dans le monde numérique et inversement. Le tout reste basé sur la manipulation ludique.

On trouve plein de petits jeux. Des tangrams à faire devant soi et qui prennent vie à l'écran. Un jeu de la pizzeria où il faut à la fois répondre à la demande d'un client sur une pizza et rendre correctement la monnaie dans le temps imparti.

Disponible sur iPad et tablette Amazon Fire. Fourni avec un socle et la caméra pour les starter kits. Puis possibilité d'ajouter des modules. De 3 à 12 ans.

- TipToi

C'est signé Ravensburger. De 3 à 10 ans. C'est un stylo connecté qui utilise un livre, un globe, un puzzle ou un plateau de jeu pour l'apprentissage. Il suffit juste de charger le contenu sur ordinateur.

Des pirates, l'espace, des chevaliers, de la musique, des animaux… Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies d'apprendre. Ce lecteur éducatif veut rendre l'enfant autonome dans son apprentissage. Il n'a qu'à pointer le stylo sur une image ou un texte pour entendre un son, des infos sur un personnage ou une musique, apprendre et jouer. Tout est adapté à l'âge de l'enfant.