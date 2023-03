Retraites: ces secteurs qui veulent durcir et faire durer la grève

Les syndicats l'ont dit, ils veulent mettre la France à l'arrêt pour pousser le gouvernement à faire marcher arrière sur la réforme des retraites. Mais pour ça, il faudra que les grèves durent et que beaucoup de travailleurs soient mobilisés. Alors, quels sont les secteurs qui pourront tenir les piquets de grève plus longtemps?

Grève, manifestations, blocages... Un mardi noir et une démonstration de force sont attendus dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues dans tout le pays.

Dans plusieurs secteurs, les syndicats ont appelé à la grève reconductible, c'est-à-dire une grève reconduite tous les jours pendant une longue période, afin de "mettre l'économie à genoux" selon certains responsables syndicaux.

L’objectif des responsables syndicaux est de ne pas arrêter la grève tant que la réforme n’est pas retirée. Et pour ça, ils sont prêts à aller jusqu’au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'économie soit tant paralysée que les chefs d'entreprise et l'opinion publique obligent le gouvernement à reculer.

Une grève de quinze jours chez les cheminots?

Mais dans les faits, si les perturbations s'annoncent importantes ce mardi et mercredi, la suite est plus incertaine. Les raffineurs, qui se limitent pour l'instant à bloquer la sortie de carburant, pourraient décider mercredi soir de l'arrêt de la production. Ce sera le signal d'un mouvement long.

Les cheminots se préparent à une grève d'une quinzaine de jours, soit deux week-ends consécutifs, pour avoir un impact fort sur la clientèle loisir. Et la fédération CGT de l'énergie, très puissante, a promis une semaine noire, mais peut tenir plus longtemps, car ces salariés n'ont pas besoin de se mettre en grève plus que quelques heures par jour pour perturber l'activité.

Ces secteurs stratégiques espèrent attirer les autres dans leur sillage et leurs taux de grévistes seront scrutés jour après jour.