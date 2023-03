Harcelé depuis plusieurs années, Maël va pouvoir retourner à l'école, son harceleur transféré

Maël, un élève de CM2 harcelé par un camarade depuis plusieurs années, va pouvoir retourner à l'école. Les parents de son harceleur ont accepté de la changer d'établissement.

Harcelé depuis plusieurs mois par d'autres élèves, Maël 10 ans, va pouvoir retourner à l'école. Dans un communiqué publié mercredi, l'académie de Dijon a annoncé que la famille de l'harceleur de l'élève de CM2, avait accepté la proposition de le changer d'école.

Pour Maël, c'est la fin d'un calvaire débuté en CE1 dans une petite école située près du Creusot en Saône-et-Loire. L'un des élèves le prend alors en grippe: "J’ai peur de celui qui m’agresse. Il me dit 'T’es moche, t’es nul, t’es con', et après ça continue avec des coups de plus en plus forts. C’est fait exprès et ça faisait très mal", racontait l'enfant au micro de BFMTV.

En décembre 2021, le cas est signalé à l'Education nationale avant que les parents d'un camarade de Maël alertent les siens de ses envies suicidaires. Malgré une réunion en juin 2022 pour tenter d'endiguer la situation, l'enfant responsable du harcèlement continue. Les parents de Maël refusent ensuite une proposition de l'Education nationale de le changer d'école.

Finalement les parents de son harceleur et d'un autre élève ont accepté de changer leurs enfants d'école. Un soulagement pour Maël qui va pouvoir retourner en classe.

"C'est déplacer le problème"

"Je suis ravi qu’enfin ce soit l’harceleur qui change d'école", se félicite ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules", l'avocate Marie-Anne Soubré. Mais le cheminot Bruno Poncet estime que c'est déplacer le problème:

"Je suis un peu embêté parce que ce sont des garçons de 10 ans qui ne savent pas vraiment ce qu’ils font et il y a un problème d’éducation. Mais c’est déplacer le problème. Il faut expliquer pourquoi il change d’école, sinon il va recommencer là-bas ou être harcelé parce que les autres sauront que c’est un harceleur", s'inquiète-t-il sur RMC et RMC Story.

"Le harcèlement est terrible chez nos gamins qui sont dans une violence sans précédent", note de son côté Stéphane Manigold. "Combien d’enfants ne peuvent retourner à l’école parce qu’ils ont subi un tel harcèlement ? et certains mettent fin à leur vie, il faut lutter de façon acharnée contre le harcèlement et la maltraitance à l’école", ajoute-t-il.