Harcèlement scolaire à Tourcoing: une affaire qui s'envenime avec une vidéo sur les réseaux sociaux

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, où l’on voit une adolescente de Tourcoing se faire lyncher, suscite l’émoi. Depuis quelques jours, c'est une véritable chasse aux harceleurs qui s'est lancée, alors que la vidéo est ancienne et que la situation a été gérée par les autorités et le collège.

Une quinzaine de jours après le suicide de Lindsay dans le Pas-de-Calais, victime de harcèlement scolaire, les Hauts-de-France sont de nouveau confrontés au phénomène.

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Et elle a fait plus de 100.000 vues. Des images d’une grande violence où l’on voit une adolescente de 14 ans se faire frapper et piétiner. La vidéo a été largement diffusée, parfois avec le nom des agresseuses présumées.

Par exemple, Giovanni, père de famille, ne connaît pas ce collège, mais ne pouvait rester impassible.

“J’ai partagé directement l’information du lynchage qu’il y a eu en pleine rue. C’est interdit certes, mais pour faire bouger les choses, c’est par les réseaux sociaux à l’heure où l’on parle”, indique-t-il.

Depuis, il a participé à l’organisation de deux rassemblements qui ont eu lieu devant le collège. Et depuis, certains parents, comme Stéphanie, qui y a également participé, sont extrêmement inquiets. “J’ai décidé depuis le premier jour de rassemblement que mon fils n’irait pas au collège”, explique-t-elle.

Une situation amplifiée par les réseaux sociaux?

Des parents qui dénoncent l’inaction de la direction, alors même que le collège s’en défend. La situation était connue depuis avril, une plainte avait été déposée le 26 mai, et deux conseils de discipline sont prévus. Mais les réseaux sociaux ont largement aggravé la situation, regrette Arnauld Boutelier, représentant Alliance Police dans les Hauts-de-France.

“Il ne faut pas alimenter davantage l’affaire. Quand les enquêtes de police sont en cours, il y a la protection des personnes”, assure-t-il.

Dès ce jeudi, des renforts policiers seront présents devant le collège pour apaiser les tensions. Un collège où un nouveau rassemblement contre le harcèlement est prévu le 7 juin.