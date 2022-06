"Mon école se meurt": des parents attaquent l'Etat pour non-remplacement des profs absents

Des parents d'élèves se regroupent pour déposer un recours contre l'Etat en cette fin d'année scolaire. Ils dénoncent le non-remplacement des professeurs absents et demandent un recrutement pour la rentrée.

C'est la première fois qu'une telle action collective est menée. Des parents attaquent l'Etat à cause du non remplacement des professeurs absents. Cette initiative, née dans un groupement de collège du 18e arrondissement de Paris, et étendue depuis à plusieurs départements, vise à rassembler des plaintes. 150 demandes ont été formulées pour l'instant et une première vague de recours sera déposée en cette fin d’année scolaire.

Les parents d'élèves dénoncent des difficultés d'apprentissage à cause du manque de professeurs. C'est le cas de Salomé, dont le fils est en maternelle. Sa maîtresse est en arrêt maladie depuis la mi-mars et n'a été que très peu remplacée. Il doit donc changer de classe régulièrement.

"Les enfants ont dû se réadapter à une maîtresse, en math ils n'étaient pas au même niveau [que les autres élèves, ndlr], mon fils n'avait pas fait les additions et soustractions complètement, donc il n'avait pas bien intégré les choses, contrairement aux autres enfants", déplore-t-elle au micro de RMC.

Et ces changements de professeurs incessants engendrent beaucoup de stress chez son fils. "Ca a des conséquences sur son bien être, mon fils est un enfant très fragile, il a besoin de s'attacher à l'adulte, ça a accentué sa phobie scolaire."

79.000 heures de cours perdues

Le collectif Parents en colère du Val-de-Marne rejoint l'action collective en justice et appelle dans un communiqué tous les parents concernés à se porter plaignants.

"On demande un recrutement important d'enseignants pour avoir des classes à effectifs réduits mais aussi pour qu'il y ait un pool de remplaçants, pour que l'an prochain on ne se retrouve pas dans une situation où le non remplacement reste la norme" explique la porte-parole du collectif Amandine Bugnicourt.

Les parents demandent également une indemnisation de toutes ces absences. Ils réclament 10 euros par heure de cours perdue et 500 euros pour le préjudice moral.

Au total, 79.000 heures ont été perdues en France depuis la rentrée scolaire, dont 3200 à Paris, selon des signalements effectués auprès de la FCPE. L'association de parents d'élèves indique qu'il manque déjà 200 enseignants dans la capitale pour la rentrée prochaine dans les écoles primaires et maternelles.