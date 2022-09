Rentrée scolaire: de moins en moins d'élèves par classe

Si la France reste encore un mauvais élève européen, il n'y a jamais eu aussi peu de classes surchargées dans le premier degré avec 21 élèves par classe en moyenne pour cette rentrée 2022. Une chance pour les enfants et pour les enseignants.

C'est la grande rentrée des classes ce 1er septembre 2022 et bonne nouvelle, il n'y a jamais eu aussi peu de classes surchargées dans le premier degré. Ils sont en moyenne 21 élèves par classe en maternelle et primaires, pour cette rentrée.

Pour autant, à l'échelle européenne, la France est mauvaise élève. En 2017, en moyenne des 23 pays de l’UE membres de l’OCDE, il y avait 20 élèves par classe. C’est le Royaume-Uni qui avait la taille moyenne de classe la plus élevée en avec 27 élèves par classe, suivi de la France avec 24 élèves par classe.

66.000 élèves de moins qu'en 2021

24 en 2017, 21,7 en 2021 et 21 en 2022. Au fil de ces dernières années, ce chiffre n'a fait que de baisser. Par rapport à l'année dernière, ce sont 66.000 enfants de moins et sans fermeture de poste.

Plusieurs raisons expliquent cette diminution. En premier, la démographie, la population baisse tout simplement de manière générale. Aussi, le dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire et la recommandation du ministère de l'Éducation nationale de limiter les effectifs en grande section, CP et CE1, à 24 élèves pour cette rentrée.

Plus de temps pour chaque élève

Pour les enfants et pour les professeurs, c'est très positif, car la prise en charge pédagogique est meilleure.

"Quand on en a 30 c’est difficile, quand on en a 25 c’est toujours difficile mais forcément moins il y a d’élèves, plus ça sera facile d’accorder une attention particulière à chacun d’eux", explique Laurent Hoefman, président du syndicat national des écoles.

Pour lui, "aider, assister les élèves dans leurs parcours quand ils font des exercices, accorder deux ou trois minutes par enfant sur une journée de classe, c’est déjà beaucoup".