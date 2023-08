Extincteur du futur, poudre, ultrasons: quand la technologie vient en aide aux pompiers

La technologie se développe pour lutter contre les incendies. De nouveaux extincteurs, plus efficaces et autonomes, pourraient à l'avenir équiper les particuliers pour prévenir tout départ de feu.

L'été a été marqué par les incendies. Face à la menace, les pompiers se tournent vers la technologie. Avec ce qui ressemble à un ballon de handball, qui pourrait en fait être l’extincteur du futur.

Cette innovation a une utilité aussi bien pour les feux à la maison que pour ceux qui ravagent les forêts l’été. Block Fire est une boule extinctrice plus petite qu’un ballon de handball, et qui pèse 1,3 kilo. On le jette dans les flammes et au contact du sol ou du feu, se déclenche, explose et envoie dans tous les sens une poudre d’extinction, du phosphate de mono-ammonium, sur une zone de 10 mètres carrés. Le souffle de l’explosion pousse l’oxygène hors de la zone d’incendie

Les images de démo sont spectaculaires. Première utilisation: à la maison ou dans les entreprises. Ça fonctionne de façon très spectaculaire comme on le voit sur les vidéos sur un feu de bois, de liquide inflammable, électrique, de cuisine.

Plusieurs avantages par rapport aux extincteurs d’aujourd’hui: c’est extrêmement simple, il n'y a rien à dégoupiller ou à activer. On n’a pas besoin de s’approcher des flammes et il n'y a pas de risque de retour de flammes. Pas besoin de maintenance non plus contrairement à un extincteur classique. Et puis surtout ça se déclenche tout seul: on peut la placer en suspension près d’un tableau électrique par exemple. Et dès qu’il y a une flamme, elle se déclenche.

On n'arrête pas le progrès : L'extincteur du futur en forme de ballon de handball - 31/08 5:39

Quid des feux de forêt?

Cependant, il faut être réaliste: on ne va pas éteindre un feu de forêt en jetant quelques boules dans la fournaise. En fait on va s’en servir à deux moments: sur des départs de feu, en mode prévention. Ces balles (en format XL, 4 kilos chacune) vont équiper des drones qui vont patrouiller et s’ils repèrent un début d’incendie, ils peuvent intervenir en larguant ces boules d’extinction.

On peu aussi utiliser ces balles pour éviter une reprise de feu: après un gros incendie, il y a un risque, le feu continue de couver. C’est déjà testé par les pompiers professionnels, ça devrait être déployé d’ici quelques mois. La technologie existe depuis quelques années, et elle a été améliorée par un inventeur français, Jacques Pitoux, qui a remporté un prix au concours Lépine grâce à ça.

D'autres innovations pour lutter contre les feux de forêt

Autre innovation géniale, pour ceux qui ont la chance d’avoir une piscine, PoolSam, une lance d’incendie domestique pour lutter contre les débuts de feu. En fait c’est une motopompe couplée à une lance à incendie. Elle va venir puiser l’eau de la piscine et l’envoyer vers la lance à incendie. Ça ne remplace évidemment pas les pompiers, mais ça permet d’agir en les attendant.

Une autre startup française, Zelup a mis au point une lance à incendie ultra innovante, en cours de test auprès des pompiers de Lyon et de Paris. Une lance à incendie qui a la particularité d’utiliser très peu d’eau, 6 à 8 fois moins que les modèles classiques, tout en étant plus efficace. La technologie s’appelle la fragmentation diphasique, elle consiste à envoyer un jet d’eau sous forme de goutteletes couplé à un flux d’air à très haute vitesse. Avantages: elle fonctionne sur les flammes et va pénétrer plus facilement jusqu’au cœur du foyer, mais aussi sur les fumées, qu’elle peut dissiper. Et on a moins de risques d’inondations des étages inférieurs, un grand classique des interventions.

Le son pour lutter contre les incendies

Et puis aux Etats-Unis, des ingénieurs veulent éteindre les incendie avec du son! Un prototype d’extincteur acoustique capable d’éteindre des flammes en utilisant non pas de la mousse ou de l’eau mais des ondes sonores, un gros haut-parleur portable qu’on pointe sur les flammes, qui vont s’éteindre en quelques secondes.

En fait ces ondes basses fréquence, quand elles circulent dans l’air, créent une pression qui va séparer l’oxygène du carburant qui a servi à démarrer le feu… L’idée serait d’installer cette technologie dans les cuisinières, pour empêcher les feux de graisse… ou encore dans les navettes spatiales où il n’est pas possible de se servir d’un extincteur parce qu’en apesanteur son contenu se répand partout.