Faut-il raccourcir les vacances scolaires?

Yannick Jadot, le candidat EELV, a déclaré jeudi envisager de réduire la durée des vacances scolaires. Elles sont pourtant plus courtes que dans les autres pays. Mais leur répartition pose question.

Modifier les rythmes scolaires est un sujet qui revient régulièrement dans le débat politique. Cette fois, c’est le candidat écologiste Yannick Jadot qui s’empare de la question. Dans un entretien au quotidien La Croix, il a annoncé jeudi vouloir repenser le temps scolaire, en réduisant notamment la durée des vacances d’été.

Sur RMC-BFMTV jeudi matin, Yannick Jadot a d’abord dit vouloir "réparer l’école": "augmenter le salaire des enseignants, augmenter les effectifs avec 65.000 recrutements pour qu’on ait des classes avec des sur-effectifs".

Surtout, le candidat écolo a martelé vouloir ouvrir le dialogue avec les enseignants et les parents d’élèves pour "réfléchir au rythme scolaire". Sans faire de propositions très concrètes.

"Il ne s’agit pas de réduire la part des savoirs fondamentaux, mais de mieux les repartir sur un temps scolaire plus étendu", dit-il encore dans La Croix. "Je veux qu’on ait plus de travaux manuels à l’école, plus de sport, plus de culture et de nature", a précisé Yannick Jadot sur RMC-BFMTV.

36 semaines en France, 38 en moyenne dans le monde

Les vacances des élèves français ne durent pourtant pas plus longtemps qu’ailleurs. En France, on compte 36 semaines de vacances, contre 38 en moyenne dans le monde. En été, les congés durent en neuf semaines en France et 12-13 semaines dans la majorité des autres pays.

"Si on a tant de vacances l’été, c’est parce que notre scolarité obligatoire a été établie à la fin du 19e siècle lorsqu’on était dans une société rurale où on dépendait du travail dans les champs (qui a lieu l’été)", explique Julien Damon, sociologue et professeur à Sciences Po et HEC, dans Estelle Midi sur RMC.

Si ce n’est pas la durée des vacances qui pose problème, la répartition des congés est en revanche pointée du doigt. Le débat ne date pas d’hier puisqu’en 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education à l’époque et toujours en poste aujourd’hui, avait déclaré: "On va devoir poser tranquillement mais surement la question des vacances scolaires".

"Il faut que l’économie s’adapte"

Guislaine David, co-secrétaire général du Snuipp Fsu (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles), invitée de RMC jeudi midi, estime que "les rythmes scolaires doivent être repensés sur la totalité de l’année" et que c’est "un choix de société". Selon elle, la période de cours entre Noël et les vacances de février est trop courte, puis la période entre avril et juillet trop longue. "Il faut que l’économie s’adapte, les parents et les collectivités locales aussi", a-t-elle aussi ajouté.

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a également réagi à cette proposition de son rival à gauche, et en a profité pour le tacler: il s'est demandé jeudi sur les réseaux sociaux si Yannick Jadot avait "pioché ses propositions" auprès du Medef.

En attendant, la question de l’école reste très peu présente dans le débat politique actuel, à un mois du premier tour de l’élection présidentielle.