Présidentielle: Yannick Jadot veut réduire la durée des vacances scolaires d'été

Le candidat écologiste, Yannick Jadot, veut réduire les vacances scolaires. Il prend l'exemple des pays où les écoliers ont des meilleurs résultats qu'en France et dans tous, les vacances sont moins longues qu'en France.

Réduire la durée des vacances scolaires. L’idée n’est pas nouvelle, mais elle est reprise par le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot. Dans les colonnes de La Croix, il explique que "tous les pays qui obtiennent des meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires".

"Il faut absolument réparer l'école et mieux payer les enseignants", précise-t-il ce jeudi matin sur RMC et BFMTV. "Il faut qu'on ait cette réflexion ensemble. Vous savez combien les enfants sont parfois épuisés la journée. Il faut réfléchir à ces rythmes scolaires avec les enseignants, et trouvons les bonnes solutions ensemble."

Le candidat écologiste souhaite donc réduire les vacances d'été. Cela veut dire "revoir les obligations de service des enseignants" mais aussi repenser la répartition des cours.

"Un temps scolaire plus étendu"

Il plaide pour un meilleur équilibre entre savoirs fondamentaux: lire, écrire, compter et savoirs pratiques : la nature, la culture, le sport.

"Il ne s'agit pas de réduire la part des savoirs fondamentaux", prévient Yannick Jadot, “mais de mieux les répartir sur un temps scolaire plus étendu”.

Pour mettre en place ces changements. Yannick Jadot compte organiser ce qu'il appelle une "conférence de consensus". Elle réunirait personnel enseignant et parents d'élèves.