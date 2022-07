Faut-il s'inquiéter pour l'état de la Tour Eiffel ?

Alerte sur la Tour Eiffel. L'état de la Dame de Fer inquiète. Plusieurs rapports ont montré la présence importante de rouille, cloques et corrosion sur le monument. Des travaux ont été entamés pour repeindre le monument. Cache-misère ou réels travaux sur la durée? RMC a enquêté.

Après le Louvre et Versailles c'est le troisième monument le plus visité de France. La Tour Eiffel a 133 ans, et quand elle a été installée pour l'exposition universelle à l'époque, elle devait tenir 20 ans. Un record explosé depuis bien longtemps. Mais depuis une semaine, l'inquiétude monte sur l'état de "la Dame de fer". Plusieurs rapports ont été révélés par Marianne, qui titre "La Tour Eiffel va-t-elle tomber"? E

En 1900, Gustave Eiffel, papa de la Tour du même nom, a laissé des instructions dans un livre, sorte de guide pratique pour utiliser la Tour Eiffel. Il dit :

"La peinture est l’élément essentiel de conservation de cet ouvrage métallique"

Pourquoi? Parce que c'est la peinture de la Tour qui la protège de la corrosion. Elle doit être renouvelée tous les sept ans. Le problème c'est que depuis des années, les différentes rénovations on vu la Tour se parer d'une couche de peinture sur une autre et ainsi de suite. Résultat: la peinture finit par craqueler.

En tout cas, au pied de la Tour Eiffel, les touristes l'ont remarqué en descendant l'escalier: "J'ai peur que la structure ne soit pas solide" nous dit une touriste rencontrée aux abords du Champ-de-Mars.

Écaillage, décollements et cloques sur le monument

La rouille se voit même à l'oeil nu. Ces problèmes sont cités dans trois rapports datant de 2010, 2014 et 2016. Bernard Giovannoni, est l'auteur de l'un d'eux. Il était à la tête d'une société spécialisée dans la peinture sur métal. A l'époque, en 2014, Bernard Giovannoni et sa société ont passé au peigne fin les 2.5 millions de rivets et les 18 000 pièces qui composent la Tour Eiffel. Il a ressorti des ses cartons, le rapport pour RMC.

"On a fait plusieurs tests, on a fait un état des lieux. On s'est parçu qu'il y avait de l'écaillage, des décollements, un cloquage, un peu dispersés sur toute la structure métallique", explique cet expert.

Il souligne aussi que le plus important, c'est de préserver les quatre piliers de la Tour Eiffel. D'après lui, de ce côté, tout allait bien. Selon plusieurs ingénieurs, le fer de la structure est aujourd'hui en bon état. Sur les 18.000 pièces qui composent l'édifice, 68 posent problème. Elles seront toutes réparées ou changées d'ici les Jeux olympiques de Paris 2024. Les travaux sont en cours.

"Le monument va bien"

La Tour Eiffel ne va donc pas s'effondrer mais, à terme, elle va rouiller. Pour la société d'exploitation de la Tour Eiffel (la SETE), qui gère aussi son entretien et détenue à 99% par la mairie de Paris, il n'y a pas de panique à avoir:

"On dépense 82 millions d'euros dans une campagne de peinture. On y met les moyens comme jamais on en a mis. Le monument va bien, il est solide. Ces rapports on les a commandés pour connaître les points où faire une intervention supplémentaire" pour le président de la SETE, Jean-François Martins.

La dernière fois que la Dame de Fer a été repeinte, en 2009, le coût était de 4 millions d'euros. Pour cette campagne, plus ambitieuse puisqu'elle comprend la peinture et le décapage de 5% de l'édifice, le budget a littéralement explosé. De 40 millions d'euros initialement, l'enveloppe atteint ce chiffre donné par la SETE: 82 millions d'euros. Un chiffre qui a fait bondir les entrepreuneurs spécialisés contactés par RMC. Mais attention: si toute la Tour est repeinte, le décapage qui permet d'éviter la corrosion, lui, ne concerne que 5% de la surface totale. C'est donc du cache misère !

Fermer la Tour Eiffel ?

Pour que la Tour Eiffel garde sa santé de fer encore des années et des années, Bernard Giovannoni, préconisait de décaper l'édifice dans son entiereté. On est loin des 5%. Et d'autres entrepreneurs confirment aujourd'hui : à moyen terme, il faudra s'en occuper.

Pourquoi on ne le fait pas tout de suite ? En 2021, la campagne de peinture de l'édifice a été stoppée par la SETE à cause d'un taux de plomb anormalement élevé et dangereux pour les employés et visiteurs, suite au démarrage du décapage. La campagne, qui devait durer trois ans et s'achever fin 2021 a pris du retard, mais la Tour sera bien prête pour les JO 2024 d'après la direction.

L'un des solutions pour décaper entièrement la Tour serait de la fermer. Une idée qui passe mal après onze mois de portes closes pendant le Covid. Ce scénario, les employés n'en veulent pas, eux qui reçoivent des primes en fonction de la fréquentation sur site.

Petite lueur d'espoir: un ingénieur m'a dit qu'il y a des solutions pour faire ces travaux, partie par partie, sans se priver des six millions de touristes qui grimpent la Tour chaque année. Sans avoir toutes les données et le cahier des charges, cet entrepreneur estime que le chantier pourrait prendre entre 5 et 6 ans, contre un an complet si l'on fermait la Tour Eiffel entièrement.