"J'étais prisonnier": après six mois de combat, Romain a trouvé un logement adapté à son handicap

Malade du VIH et d'une neuropathie, Romain ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Habitant dans un logement social inadapté qui doit être en travaux en ce début d'année, il a, grâce à RMC, déménagé dans un appartement adapté à son handicap.

C'était un témoignage qui nous avait bouleversé. Romain est l’un des premiers auditeurs à avoir contacté "RMC s'engage pour vous" cette saison. Ancien co-président d'Act-Up, l'association de lutte contre le Sida, il se bat depuis 20 ans contre le VIH. Il souffre aussi aujourd'hui d'une neuropathie qui le paralyse. Il est obligé de se déplacer en fauteuil roulant.

Sauf qu'il habite au septième étage d'un immeuble dont les travaux doivent commencer en ce début d'année. L'ascenseur qu'il utilise pour sortir, obligatoirement aidé de quelqu'un car il faut franchir plusieurs marches pour y accéder, allait être hors service pendant trois mois.

Son appartement, dans lequel il vit "reclus", est composé de couloirs, de petites pièces et de portes étroites. Un enfer que Romain ne pouvait supporter. Après avoir contacté la maison départementale pour les personnes handicapées, la préfecture, des élus de Paris, le Défenseur des Droits et son bailleur social, il s'est tourné vers l'équipe de RMC se bat pour trouver à Romain un logement plus adapté. A l'époque, en septembre dernier, il nous avait dit avoir l'impression d'être "otage de son appartement" et d'être un "sous-citoyen." Un calvaire en somme pour Romain.

Un nouvel appartement "tout plat"

Mais son "vœu" est "désormais exaucé". Il a pu échapper au début des travaux et a obtenu le mois dernier un logement adapté à son handicap à Paris: sans marches, avec des portes larges pour que le fauteuil roulant puisse passer.

"Dans l'ancien appartement, il était impossible de faire quoi que ce soit, de sortir. Ici je peux sortir de chez moi en fauteuil, traverser l'appartement en fauteuil, aller dans la rue en fauteuil. Tout est plat. Je suis en rez-de-chaussée. Je retrouve ma liberté, mon indépendance" dit celui qui explique n'avoir plus "besoin de réclamer pour faire mes courses, de solliciter mes amis en permanence."

Une libération pour Romain quand on se rappelle que la première solution proposée par le bailleur social, l'entreprise Toit et Joie, était de laisser Romain coincé au 7e étage et de lui offrir généreusement la livraison de ses courses. Ensuite il lui a été proposé un appartement à Romain en résidence médicalisée pour toxicomane, alors qu'il ne l'est pas.

"C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi"

L'équipe de RMC s'engage pour vous avait transmis le dossier à Ian Brossat, l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement et Romain avait adressé une lettre à Anne Hidalgo. Une stratégie payante. Après plus d'un an d'enfermement, Romain a retrouvé le moral rapidement. "En même pas trois semaines, il y a plein de choses qui se sont remis en place, que je refais" explique celui qui "ne pensais pas que ce serait aussi rapide": "Je peux aller au cinéma en dix minutes en fauteuil. Des choses simples, très bêtes, qui permettent de reprendre une vie."

"J'avais arrêté de vivre là-bas, j'étais prisonnier. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi."

Aujourd’hui, la loi ne prévoit toujours pas l’obligation pour un bailleur social de proposer un logement adapté au handicap. Comme Romain est quelqu’un de combatif et de militant, il veut se mobiliser sur le handicap et l’accès au logement. Ian Brossat à la mairie de Paris semble partant pour travailler avec lui sur le sujet.

